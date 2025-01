Termosifoni, li accendi tutti i giorni ma non li pulisci mai: con questo trucco ti basteranno pochi minuti

Con le temperature gelide i termosifoni sono sempre accesi in casa: per pulirli basterà adottare questo semplice trucchetto

Negli ultimi giorni, le forti correnti gelide provenienti dal Nord Europa stanno attraversando gran parte dell’Italia, provocando un calo termico non indifferente.

Con il termometro che segna temperature vicine allo zero, migliaia di famiglie hanno iniziato ad utilizzare i riscaldamenti e non possono farne a meno.

I termosifoni, però, devono essere sottoposti a manutenzione e pulizia periodica prima di essere avviati nella stagione invernale.

Questo procedimento è essenziale non solo per una questione estetica, ma soprattutto per garantirne l’efficienza energetica.

I metodi per la pulizia dei termosifoni

La manutenzione dei termosifoni è fondamentale per garantirne il corretto funzionamento e per godere di un bel tepore soprattutto nelle giornate più gelide. Indipendentemente dal materiale o dalla dimensione, la pulizia deve avvenire prima dell’accensione dell’impianto di riscaldamento.

Con il passare del tempo, è piuttosto frequente che si incastri la polvere nelle fessure o che il termosifone si ingiallisca. Essendo anche oggetto d’arredo, è indispensabile tenerli sempre puliti eliminando le macchie che si creano con il passare del tempo.

Il trucchetto per pulire il termosifone

I termosifoni sono degli oggetti d’arredo indispensabili per affrontare il gelo della stagione invernale e vanno tenuti costantemente puliti. La polvere accumulata rischia di compromettere la qualità dell’aria, ma anche il corretto funzionamento del termosifone. Generalmente per igienizzare i caloriferi si utilizzano delle spazzole, ma raggiungere i punti più profondi può diventare un’impresa impossibile. Anche l’aspirapolvere con il beccuccio può essere un ottimo alleato per le pulizie più difficili, ma esiste un piccolo trucchetto che facilita le pulizie e che consente di ottenere i risultati sperati.

In pochi conoscono il metodo semplicissimo per pulire le fessure del termosifone ed eliminare l’accumulo di polvere. Il segreto consiste nell’utilizzare il phon per avere dei termosifoni puliti anche nei punti più difficili. La prima cosa importante consiste nel coprire il resto dell’arredamento e la parete dietro il termosifone con un panno umido che cattura la polvere. Per eliminare tutta la sporcizia accumulata, basterà accendere l’asciugacapelli e posizionarlo verso i radiatori. L’aria che esce dal phon sarà in grado di pulire a fondo il calorifero, soprattutto nelle zone in cui è più difficile arrivare con gli altri utensili. I granelli della polvere saranno catturati dal panno umido e la situazione sarà risolta in pochissimi minuti.