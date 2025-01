Mettiti in gioco con questo rompicapo: solo i veri geni trovano la soluzione in meno di 20 secondi

Scopri se hai una marcia in più grazie a questo test velocissimo da fare: bastano 20 secondi per conoscerti meglio.

Non è necessario compilare centinaia di domande per scoprire se hai una particolare intelligenza. Grazie a questo test rapidissimo puoi scoprire qual è il livello del tuo acume e puoi mettere alla prova i tuoi amici.

Se sei al pranzo domenicale con la famiglia non ti resta che mandare l’immagine a tutti e impostare un timer a 20 secondi.

Ne verrà fuori una sfida incredibile che decreterà un vincitore il quale potrà vantarsi per tutti i pranzi a venire.

Il test consiste nella risoluzione di una espressione che vede l’uso di alcuni simboli al posto della X o della Y. Ideale per chi ama i videogames, il test si adatta a tutti e renderà il pomeriggio domenicale un vero spasso.

Test del QI, solo 20 secondi per scoprire quanto sei geniale

Il tipo di operazioni matematiche che viene proposto da questo test spesso ci risuona in quanto parte di quelle nozioni che abbiamo appreso nel corso della frequenza alle scuole dell’obbligo.

In genere, comunque, se abbiamo imparato a risolvere questo tipo di operazioni, se anche è passato molto tempo dovremmo riuscire, con un pizzico di logica, a riesumare alcune procedure necessarie. Molti di questi passaggi, infatti, sono utili anche nella quotidianità. Di seguito ci sarà l’immagine con le espressioni: preparate il timer con i venti secondi e scatenate la mente.

Espressione con controller: adatto ai gamer e non solo, hai 20 secondi per risolverla (se riesci sei geniale)

Siete riusciti a risolvere l’espressione finale? Seppure possa sembrare facile, in realtà queste operazioni nascondono alcune insidie. Ovviamente, per giungere alla soluzione finale, è necessario comprendere il valore corrispondente al controller della Nintendo Switch, della PlayStation e della Xbox. Infatti l’ultima equazione ci pone davanti a tutte e tre i tipi di controller.

La soluzione è facile nel caso in cui siate riusciti a scoprire qual è il valore che corrisponde a ogni simbolo. Di seguito, ecco la soluzione per verificare se i vostri calcoli sono corretti: il controller PlayStation vale 7, quello Nintendo 11, mentre quello Xbox 9. Di conseguenza, per risolvere l’operazione finale è necessario moltiplicare 11 per 7 e poi aggiungere 9. Il risultato dell’ultimo calcolo è 86. Se avete trovato la soluzione in meno di 20 secondi, allora avere una componente geniale nel vostro cervello: siete prodigi del ragionamento.