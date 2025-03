“È l’ora della benzina, devo lasciarti”, vai sempre in questo preciso momento della giornata, la svendono come al mercato

La benzina costa sempre di più? Non temere, ti svelo un trucco per pagare davvero poco. Finalmente hai risolto i tuoi problemi.

Negli ultimi mesi, fare il pieno alla propria auto sta diventando sempre più un lusso. Il prezzo della benzina sembra non voler smettere di salire e, nonostante le promesse fatte in passato, la situazione non è migliorata. Giorgia Meloni, in campagna elettorale, aveva dichiarato che avrebbe eliminato le accise sulla benzina.

Queste sono un costo aggiuntivo che pesa notevolmente sul prezzo finale al distributore. Tuttavia, una volta al governo, le cose sono cambiate e le accise sono rimaste ben salde. Il risultato? Prezzi alle stelle e automobilisti sempre più disperati.

Per molti, fare il pieno oggi significa dover rinunciare ad altro, ed è diventata una spesa che incide pesantemente sul bilancio mensile. In più, l’alternativa è servirsi di mezzi di trasporto pubblico che, come è noto ai più, sono carenti in Italia. Secondo Willita, infatti, la sola Madrid avrebbe più tratto di metropolitana di tutte le città più importanti italiane.

Il contesto storico

Oltre ai fattori interni, ci sono anche cause esterne che contribuiscono all’aumento dei prezzi. La guerra tra Russia e Ucraina ha avuto un impatto enorme sul mercato del gas e del petrolio, facendo lievitare i costi energetici a livello globale.

Le sanzioni imposte alla Russia, uno dei maggiori produttori mondiali di combustibili fossili, hanno portato a una riduzione dell’offerta, spingendo i prezzi verso l’alto. Inoltre, l’instabilità geopolitica rende imprevedibile il mercato, lasciando gli automobilisti in balia degli aumenti improvvisi.

Quando fare benzina?

Geopop.it offre tutte le risposte che cerchi, poiché esisterebbe un trucco per risparmiare un po’ sulla benzina. Secondo alcune teorie diffuse online, il momento in cui si fa rifornimento può influenzare il costo del pieno. Si dice che convenga fare benzina la mattina presto o di notte, quando la temperatura è più bassa. Questo perché la benzina, essendo un liquido, si espande con il calore. Di conseguenza, se si fa il pieno in un momento della giornata in cui la temperatura è più alta, si finisce per acquistare un volume maggiore di benzina che, raffreddandosi, si contrae, riducendo la quantità effettiva disponibile nel serbatoio.

Geopop ha appunto verificato questa ipotesi misurando la temperatura della benzina in due momenti diversi della giornata: alle 9.00 del mattino e alle 15.00 del pomeriggio. Il risultato? La benzina al mattino è effettivamente più fredda rispetto al pomeriggio. Ciò significa che, a parità di prezzo, si ottiene una quantità leggermente maggiore di carburante rispetto a quando si fa rifornimento nelle ore più calde della giornata. Il risparmio non è enorme, ma considerando i continui aumenti, ogni piccolo accorgimento può fare la differenza.