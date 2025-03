Pantone NASA, la nuova pittura isolante che dimezza la bolletta: la tecnologia spaziale dalle stelle a casa tua

Una pittura a dir poco spaziale: la usano anche quelli della NASA, ora arriva direttamente a casa tua per un isolamento al top.

Grazie alle nuove tecnologie diventa sempre più semplice ed economicamente accessibile creare un ambiente casalingo confortevole, pratico e sostenibile.

Un nuovo ritrovato che viene direttamente dalle navicelle spaziali è disponibile al pubblico.

Si tratta di una particolare tecnologia usata per la realizzazione di una vernice che crea un isolamento delle superfici in grado di contenere le caratteristiche dell’ambiente interno.

A utilizzare la medesima tecnologia è proprio la NASA. A sviluppare il prodotto per le masse, invece, è stata un’azienda leader del settore vernici: ecco in che modo ti fa risparmiare centinaia di euro.

Vernice: è costosa, ma più ne compri più risparmi, è la stessa tecnologia degli astronauti

A sviluppare questo prodotto potenzialmente rivoluzionario è l’azienda Eurotex, specializzata nella produzione di vernici. La grande efficacia del nuovo prodotto pensato anche per lo spazio risiede nel fatto che la vernice è composta da materiale dotato di microsfere di vetro, che presentano, dunque, un coefficiente di conduttività termica molto basso. Proprio grazie a tale coefficiente, questa vernice ha tutte le carte in regola per essere la pittura più isolante al mondo.

Non ci sarà più bisogno, dunque, di coibentazioni o mura spesse oltre la norma per poter avere un ambiente che sia isolato rispetto alla temperatura esterna. La capacità di isolamento, per altro, non è l’unica caratteristica di questa vernice meravigliosa. Il fatto che il materiale di cui è composta consenta di ridurre le differenze termiche nella stanza in cui viene usata, porta anche a una riduzione della condensa. Questo risulta, infine, in una azione anti muffa e anti umidità. Ecco come si chiama la pittura “miracolosa”.

Il comfort estremo in poche pennellate: grazie alla nuova vernice niente più bollette assurde

La nuova vernice di Eurotex si chiama Confortex Thermo, e presenta ancora caratteristiche positive oltre a tutte quelle già elencate. Ad esempio, un importante passo avanti nel mondo delle vernici, è costituito dal fatto che si tratta di un prodotto sostenibile anche dal punto di vista ambientale. Il produttore, infatti, ha precisato che la vernice non contiene solventi, non genera rifiuti ad alto tasso di inquinamento e viene prodotto nel rispetto dell’ambiente.

Non solo: il materiale con sfere di vetro risulta vincente ancora per un’altra funzione incredibile se pensiamo che si tratta “solo” di una pittura. L’uso di questo materiale permette di ottenere non solo un isolamento termico, ma anche un isolamento acustico. Dopo aver appreso tutte le caratteristiche positive della pittura è chiaro perché questa tecnologia derivi dalla NASA.