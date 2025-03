Tagliere, quel buco non serve ad appenderlo in cucina: il suo vero utilizzo ti sorprenderà

Tutti (o quasi) i taglieri riescono col buco: eppure pochi sanno davvero a cosa sempre, lo hai sempre utilizzato male.

Il tagliere è uno strumento fondamentale in cucina. Tutti lo hanno, anche coloro che non amano stare ai fornelli, visto che è necessario anche per fare una semplice caprese.

Chi lo usa spesso ne ha di diversi tipi, anche se quello classico è in legno.

Molti taglieri presentano, inoltre, una apertura particolare.

Si tratta di un foto che viene comunemente utilizzato per appendere il tagliere a uno dei gancetti in cucina. In pochi, invece, sono a conoscenza del fatto che la sua funzione è un’altra.

Foro nel tagliere, non hai mai capito a cosa serve: il tuo intuito ti ha ingannato

Il foro non è sempre presente nel tagliere, ma chi ama cucinare tendenzialmente preferisce prendere un tagliere che presenti questa precisa caratteristica. Gli amanti della cucina, infatti, sono tra coloro che sfruttano la consapevolezza in merito alla funzione dell’apertura. Ovviamente, quando è abbastanza grande, il foro è utile senza dubbio anche per appendere il tagliere, sebbene non sia la sua prima funzione.

Inoltre, grazie anche a programmi come 4 Ristoranti, ormai anche i non addetti ai lavori sono a conoscenza di alcuni fondamentali della cucina. Spesso, infatti, nel corso di questi programmi, è spiegato come sia poco igienico appendere mestoli, spatole o taglieri, che prendono polvere in questo modo e rischiano la contaminazione di agenti esterni. Il legno, per altro, tende più di altri materiali ad assorbire ciò che vi entra in contatto. Ecco, quindi, a cosa serve il buco presente sul tagliere.

Se il buco è sul tagliere: nessun tarlo, una funzione in più di quello che hai comprato

La vera funzione dell’apertura che possiamo trovare sul tagliere è quella di facilitare il passaggio del cibo sminuzzato dal tagliere alla pentola o piatto che sia.

Infatti, molto spesso, si tende a prelevare quanto già trattato e tagliato con le mani e versarlo all’interno del recipiente scelto. In questo modo, però, alcuni pezzi di cibo si disperdono, in alcuni casi si attaccano alle mani, o cadono sul piano di cottura o persino sul pavimento. Il foto del tagliere, dunque, è ideale anche in un’ottica di cucina senza sprechi, sempre più necessaria e (per fortuna) di moda. Inoltre, anche la pulizia successiva sarà più facile: non ci saranno più pezzi di cibo schizzati via nel momento del passaggio dei prodotti tagliati.