Auto usata, addio brutte sorprese se porti in tasca il nuovo dispositivo: tutti gli autosaloni ne hanno uno

Non vuoi prendere un’auto nuova? Benissimo, adesso puoi vivere tranquillo con la tua auto usata grazie a questo.

Comprare un’auto è sempre una grande decisione, e la prima scelta da fare è tra nuova e usata. Un’auto nuova ha il fascino del primo utilizzo, nessuno l’ha mai guidata prima di te, profuma di nuovo e non dovrai preoccuparti di difetti nascosti o manutenzioni impreviste per un bel po’.

Inoltre, hai garanzia, consumi ottimizzati e le ultime tecnologie. Peccato per il prezzo: appena esci dal concessionario, il valore dell’auto cala drasticamente. Dall’altro lato, un’auto usata può farti risparmiare parecchio, permettendoti magari di acquistare un modello più accessoriato allo stesso prezzo di una nuova base.

Il problema? Non sai mai cosa ti porti a casa. Chilometraggio truccato, motore che potrebbe darti problemi e usura non sempre visibile a occhio nudo. Certo, se scegli bene e ti affidi a venditori affidabili, puoi trovare ottime occasioni, ma devi stare attento alle insidie.

Le truffe sulle auto usate

Purtroppo, il mercato delle auto usate è terreno fertile per i furbetti. Una delle truffe più comuni è la manomissione del contachilometri: un’auto con 200.000 km sul groppone magicamente diventa un gioiellino da 80.000 km. Poi c’è la pratica delle auto incidentate rimesse a nuovo alla buona, spesso con pezzi di ricambio scadenti.

Alcuni venditori addirittura cancellano la cronologia degli interventi per nascondere guasti seri. Insomma, occhio a chi ti fidi. Le auto sono un mezzo di trasporto, ma spesso ci dimentichiamo che un dettaglio piuttosto che un altro potrebbero decidere le sorti della nostra vita.

Cosa avere sempre in tasca?

Sicurauto.it ne ha parlato. Esiste un piccolo alleato che tutti i concessionari hanno e che dovresti portare in tasca se vuoi evitare brutte sorprese: il misuratore di spessore della vernice. Questo dispositivo permette di capire se un’auto è stata riverniciata e quindi se ha subito incidenti. Funziona in modo semplice: basta appoggiarlo sulla carrozzeria e ti dirà lo spessore della vernice. Se ci sono variazioni sospette tra un punto e l’altro, probabilmente ci sono state riparazioni nascoste.

Le riverniciature possono essere di vario tipo: da quelle professionali, quasi invisibili, a quelle fatte in economia con vernice spray. Se un’auto è stata interamente riverniciata, non è necessariamente un problema, ma se solo alcune parti hanno uno spessore anomalo, potrebbe significare che ha subito danni importanti. Quindi, se stai per comprare un’auto usata, investi in questo piccolo strumento: meglio scoprire subito i difetti che ritrovarsi con una macchina piena di sorprese.