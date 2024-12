Frutta secca, attenzione a quanta ne mangi: se esageri con la porzione rischi questo strano effetto collaterale

I benefici della frutta secca per l’organismo sono diversi, ma occhio a quanta e che tipo ne mangi: potrebbe andare tutto a rotoli.

La frutta secca è spesso segnalata come un super cibo, ideale per uno spuntino nutriente e naturale. Ogni tipologia di questo prodotto, comunque, contribuisce al benessere di un aspetto dell’organismo.

Potete, dunque, sceglierla in base al vostro punto debole e alle carenze in termini nutrizionali. Sono molti i nutrizionisti che consigliano la frutta secca anche durante una dieta.

Se scegliete la giusta porzione, dunque, potete andare avanti a consumarla senza problemi, ma ottenendone tutti i benefici. Al contrario, se esagerate, potrebbe succedere qualcosa di negativo.

Frutta secca, tra mandorle e noci la giusta misura è comunque d’obbligo

Come già accennato, ogni tipo di frutta secca ha i suoi benefici sull’organismo. Ovviamente c’è anche il fattore del gusto, che in un regime alimentare ha la sua importanza in termini di soddisfazione. Infatti, è importante anche mangiare qualcosa che ci piace a livello di gusti e consistenze, così da coccolare il nostro palato.

Nello specifico, ad esempio, le mandorle sono una ottima fonte di vitamina E, fibre e proteine. Al contempo, le noci sono ricche di omega 3 e anti-ossidanti. Gli anacardi si ricordano spesso per il loro apporto di zinco, ferro e magnesio. Le nocciole sono ottime per la salute della pelle e possono contribuire a ridurre l’infiammazione, mentre i pistacchi sono ideali per fibre e proteine. Infine, anche le arachidi sono ideali per ottenere dei nutrienti fondamentali per l’organismo.

Un occhio alle quantità se mangi frutta secca: il troppo potrebbe danneggiarti

Come abbiamo visto le caratteristiche nutrizionali della frutta secca sono davvero ottime. Ad esempio, se si è in carenza della vitamina E, si può pensare di provare a integrarla assumendo qualche mandorla al giorno. Nel caso in cui si necessiti di maggiori proteine, allora si può acquistare del pistacchio. La regola aurea, comunque, è quella di seguire quantità predeterminate, senza eccedere mai nell’assunzione di questo tipo di cibo.

Infatti, la frutta secca ha anche un consistente apporto calorico. Per questo motivo, in genere, la quantità consigliata equivale a circa una manciata al giorno. La raccomandazione, comunque, quando si parla di alimentazioni o regimi alimentari specifici, è sempre la stessa: quella di rivolgersi a un medico preparato che possa ideare una nutrizione su misura per voi e per le esigenze nutrizionali che presentate.