Soffri di forfora: non lo sai ma l’alimentazione è davvero importante | Non esagerare mai con questi alimenti

Se uno dei tuoi problemi più grandi è la forfora, sappi che la soluzione può passare attraverso la tavola: smetti di mangiare questi cibi.

Chissà quante volte ti sarai sentito dire che ciò che sei è anche e soprattutto il riflesso di ciò che mangi. Nonostante questo, però, magari hai sempre sorvolato su tale concetto, andando oltre e continuando a mangiare anche alimenti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del tuo organismo o che potrebbero causarti qualche disturbo.

Ebbene, forse non sai che anche la forfora è uno di quei problemi, che accomuna moltissime persone e che può essere risolto o, quantomeno, alleviato, facendo attenzione a ciò che mangi.

La forfora è un disagio che interessa il cuoio capelluto e che è molto diffuso, sia negli uomini che nelle donne. Questa è provocata dall’aumento del ricambio cellulare della cute e gli starti epidermici superficiali che si distaccano vanno a formare quelle odiose scagliette bianche. Oltre a essere antiestetica da vedere, la forfora crea insicurezza in chi ne soffre. Se questo disturbo riguarda anche te, vieni subito a scoprire gli alimenti che dovresti evitare e quelli che, invece, dovresti scegliere.

L’alimentazione è la chiave di tutto

La forfora crea disagio, perché dona quella sensazione di trascuratezza e di scarso igiene, per chi ne soffre e in chi ti osserva. Sicuramente, avrai provato già a risolvere il problema con diversi prodotti e rimedi, più o meno costosi, ma probabilmente non hai mai pensato che la soluzione potrebbe trovarsi a tavola. Se vuoi dire addio alla forfora, devi sapere che ci sono degli alimenti da prediligere e altri da tenere lontani come la peste.

Per quanto riguarda quelli che puoi mangiare, possiamo menzionare i cibi ricchi di acidi grassi essenziali polinsaturi omega 3 e omega 6, come sgombro, sarda, palamita, aringa, alletterato, ventresca di tonno, krill, alghe. Ma anche alimenti di origine vegetale e oli di soia, semi di lino, semi di uva, per non parlare poi semi di girasole, frutta secca, germe di mais. Molto validi anche i cibi ricchi di antiossidanti, come ortaggi, frutti rossi o arancioni, crostacei, latte. Consigliati sono anche il fegato, carne e derivati, uova, vino, cacao, legumi. Vediamo, invece, quali sono i cibi da evitare.

I cibi nemici della forfora

Se quelli citati poco fa sono gli alimenti che potrebbero migliorare la situazione di chi soffre di forfora, quelli che che stiamo per citare sono i cibi visti come i veri nemici di questa condizione. Tra questi, abbiamo i cibi ricchi di grassi cattivi, come quelli dei fast food, ma anche snack dolci e salati, formaggi grassi, prodotti da forno.

Inoltre, sono da evitare gli alcolici, gli insaccati, i salumi, gli hamburger, i wrustel e i tagli grassi di carne fresca. Si sconsigliano anche i cibi potenzialmente causa di allergie e intolleranze, come lattosio e proteine del latte. Con queste piccole accortezze, potrai notare una netta differenza tra il prima e il dopo.