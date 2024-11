Noci gustose e salutari: gli esperti ti consigliano come conservarle | Se fai così le puoi mangiare anche dopo due mesi

Con questo metodo infallibile potrai conservare le noci per molto tempo: il loro sapore sarà sempre gustoso

Ricche di vitamine e delle vere alleate per il sistema immunitario, le noci rappresentano uno degli alimenti più nutrienti e benefici per l’organismo.

Sono un alimento estremamente versatile e possono essere utilizzate per preparare moltissime ricette, sia dolci che salate.

Le noci sono un’ottima fonte di potassio, magnesio, calcio e Omega 3 e hanno un gran potere saziante. Per questo motivo sono consigliate dagli esperti per una merenda sana e nutriente.

È necessario però conservarle in modo corretto per evitare che perdano il loro sapore inconfondibile, ma soprattutto le loro proprietà nutrienti.

Le noci sono alleate della nostra salute

Le noci sono delle vere alleate per l’organismo e aiutano a rafforzare il nostro sistema immunitario. Sono consigliate da moltissimi esperti di nutrizione e aiutano a mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata.

Francesca Evangelisti, biologa nutrizionista, ha affermato: “La noce contiene discrete quantità di proteine, sali minerali e lipidi, in prevalenza costituiti da acidi grassi insaturi e polinsaturi (omega 3), pertanto può rappresentare un importante integratore naturale nell’alimentazione dello sportivo”, sono le parole della dottoressa riportate dal sito web “ilgiornaledelcibo.it“.

Il metodo per conservare a lungo le noci

Per mantenere il sapore delizioso e conservare le proprietà nutrienti, le noci devono essere conservate nel modo corretto. Se si tratta di quelle fresche, ovvero le noci che non sono state sottoposte al processo di essicazione, dovranno essere messe necessariamente sottovuoto o sigillate in un contenitore ermetico. In questo modo, questo potente alimento potrà conservare le sue proprietà fino a 6 mesi. Le noci possono anche essere posizionate al sole per circa 4 giorni in modo da farle essiccare. Con questa modalità, la loro conservazione si estenderà a circa 1 o 2 anni.

In commercio si possono trovare anche le noci già sgusciate, comode e pratiche da consumare immediatamente per uno spuntino sano e nutriente. Per conservarle nel modo corretto è fondamentale chiuderle in un contenitore in vetro con chiusura ermetica o in un sacchetto sottovuoto che non favorisca l’ingresso dell’aria. Come riporta il sito web “volmarpackaging.it“, le noci dovranno essere conservate in frigo e saranno gustose anche dopo due mesi. Se invece si conservano a temperatura ambiente, il processo di deterioramento sarà più rapido e dovranno essere consumate nel giro di due settimane. Il packaging delle noci deve essere funzionale in modo da non far penetrare l’umidità o la luce.