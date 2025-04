“I soldi che guadagnate li dovete spendere qui”: adesso vi dicono anche cosa fare del vostro stipendio

Incredibile ma vero: ora non potete più decidere nemmeno come, dove e quando spendere. Fate attenzione

Negli ultimi anni, il costo della vita è diventato uno dei temi più sentiti e discussi, sia a livello individuale che familiare. Vivere dignitosamente, in molti casi, è diventato un vero e proprio percorso a ostacoli.

Le spese si accumulano, i prezzi aumentano e, in proporzione, gli stipendi spesso non seguono la stessa crescita. Per una persona sola, far quadrare i conti può essere complicato, ma quando si tratta di un nucleo familiare, con figli e magari una casa da mantenere, il peso economico si fa ancora più insostenibile.

Gli affitti continuano a salire, soprattutto nelle grandi città, e ottenere un mutuo è sempre più difficile a causa dei tassi d’interesse in crescita. Chi è già proprietario si trova comunque a fronteggiare spese importanti: manutenzione dell’immobile, tasse, utenze.

Le bollette di luce e gas, spinte anche dalle crisi energetiche internazionali, hanno raggiunto cifre che fino a qualche anno fa sembravano impensabili. Anche i beni di prima necessità, come alimenti e prodotti per l’igiene, sono soggetti a continui rincari. Fare la spesa oggi richiede una pianificazione attenta, con famiglie che rinunciano sempre più spesso a beni considerati un tempo basilari.

I costi altissimi della vita

A tutto questo si aggiunge il costo del carburante, che rende anche gli spostamenti quotidiani un lusso per molti. Chi è costretto a usare l’auto per lavoro si trova a dover fare i conti con un esborso mensile significativo. Anche i servizi pubblici, benché spesso non alternativi, non sono esenti da rincari e da un generale calo di qualità.

Il risultato è che molte famiglie italiane vivono in uno stato di precarietà costante, dove anche una spesa imprevista può mettere in crisi l’equilibrio economico. In questo contesto, mantenere una casa in Italia sta diventando sempre più difficile. Non solo per i costi, ma anche per le incertezze legate al lavoro e alla pressione fiscale.

È per questo che un numero crescente di persone sta valutando soluzioni alternative all’estero. Sempre più italiani, soprattutto giovani lavoratori digitali o famiglie con una certa flessibilità, stanno considerando l’idea di trasferirsi in paesi dove il costo della vita è più contenuto e la qualità della vita, in proporzione, può risultare migliore.

Il nuovo trend

Secondo studi recenti, esistono cinque paesi che rappresentano vere e proprie mete ideali per chi desidera cambiare vita, lavorare da remoto e allo stesso tempo risparmiare. Tra queste spiccano mete come la Thailandia, il Portogallo, il Messico, la Georgia e il Vietnam. Paesi dove il clima è favorevole, la vita costa meno, e sono già attrezzati per accogliere nomadi digitali. In molti casi, offrono visti specifici per lavoratori da remoto, connessioni internet stabili, comunità internazionali attive e infrastrutture adeguate.

Chi decide di trasferirsi in una di queste destinazioni lo fa non solo per risparmiare, ma anche per vivere con maggiore serenità. La Thailandia, ad esempio, è apprezzata per la sua accoglienza, i servizi a basso costo e la qualità della vita. Il Portogallo è una meta europea che unisce un buon equilibrio tra servizi pubblici e spese contenute. La Georgia, poco conosciuta fino a pochi anni fa, offre incentivi fiscali per lavoratori autonomi e una vita sorprendentemente economica. In un’epoca dove lo smart working è sempre più diffuso, queste mete rappresentano non una fuga, ma una nuova forma di normalità.