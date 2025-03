Ictus, non sottovalutare mai questo sintomo: colpisce persino i ventenni

Se noti questo particolare sintomo, non sottovalutarlo mai: le conseguenze per la salute possono essere molto gravi

La parola ictus deriva dal latino e significa “colpo”. Infatti, giunge improvvisamente e a volte anche senza alcun campanello d’allarme.

Si tratta di una temporanea interruzione del sangue al cervello che provoca danni potenzialmente gravi alle cellule celebrali.

Ogni anno, circa 140.000 mila persona sono colpite da questa malattia in Italia e generalmente si presenta dopo i 55 anni.

I principali fattori di rischio dell’ictus sono l’obesità, il fumo, la vita sedentaria, l’uso di sostante stupefacenti o può verificarsi anche in presenza di altre patologie come il diabete o l’ipercolesterolemia.

L’importanza della prevenzione

L’ictus è una delle patologie da non sottovalutare poichè è difficile coglierne i segnali. In ogni caso, è fondamentale prevenire l’insorgere di questa malattia che può avere conseguenze molto gravi per il proprio benessere. La forma di prevenzione consiste nel modificare le abitudini scorrette della propria vita.

Fino a poco tempo fa non esistevano cure per l’ictus, ma oggi la situazione è cambiata. “L’ictus ischemico è una situazione di emergenza che viene trattata attraverso la somministrazione di farmaci che hanno come obiettivo cercare di dissolvere il trombo responsabile dell’ostruzione del flusso sanguigno [..] Questa procedura si chiama trombolisi”, sono le parole del dottor Camerlingo riportate dal sito web “grupposandonato.it“.

Il sintomo che non deve mai essere sottovalutato

L’ictus è un danno celebrale che viene causato dall’interruzione del flusso sanguigno nel cervello. Per evitare conseguenze drammatiche, è necessario intervenire entro tre ore dall’esordio dei sintomi: tra questi c’è la perdita improvvisa della mobilità e della forza, disturbi visivi, difficoltà nel parlare. Tuttavia esiste un altro sintomo che non deve mai essere sottovalutato. I pazienti possono sperimentare un mal di testa lancinante e inconsueto. Inoltre, è importante sottolineare che l’ictus può colpire anche i giovani.

Il sito web “tvzap.it” riporta la testimonianza di Esmae Hodgetts che è stata colpita dall’ictus a soli 20 anni. La giovane ha raccontato in un’intervista a MailOnline: “Può succedere ai giovani. Di solito dicono di non preoccuparsene fino a quando non hai 40 anni. Io sono stata solo sfortunata ma come me potrebbe accadere anche ad altri giovani”. Alla vigilia di Capodanno, Esmae si è recata al pronto soccorso subito dopo aver provato un forte mal di testa. “Era così intenso che sembrava un dolore lancinante alla testa e si irradiava lungo il collo”, ha svelato la ventenne. Dal punto di vista medico si tratta di “dissezione dell’arteria cervicale“, ovvero uno strappo delle arterie che irrorano il cervello.