WhatsApp, la nuova versione stravolge completamente le chat | Saluta i tuoi amici per l’ultima volta, il cambio è epocale

Non scriverai mai più come prima: una novità giunge direttamente da Meta sull’applicazione più usata di sempre, un nuovo WhatsApp.

La messaggistica istantanea è diventata centrale per comunicare con amici, ma spesso anche con clienti se si deve gestire una propria attività.

Il mondo del lavoro, quello della scuola, ma anche la socialità trasversale, sono cambiati.

La tecnologia pervade ogni aspetto della quotidianità, e WhatsApp sembra ormai una presenza fissa.

Nonostante ciò, l’applicazione non è rimasta del tutto immutata nel tempo, anzi. L’azienda proprietaria Meta si prepara a una svolta nelle funzioni di WhatsApp: non sarà più lo stesso.

WhatsApp alla soglia del cambiamento, una modifica profonda nei caratteri utilizzati e non solo

Se la comunicazione è molto cambiata da quanto lo smartphone e le sue applicazioni è entrato a far parte delle nostre vite, non sempre riusciamo a comprendere la misura di questo cambiamento. Infatti, a mutare non è stato solamente il media di comunicazione, ma anche, con esso le modalità.

Basta pensare, infatti, alle emoji e alla relativamente recente novità già introdotta da Meta. Parliamo delle reazioni ai messaggi: molto spesso si fa ricorso a queste per esprimersi piuttosto che utilizzare una emoji, o, ancora, le parole. Al di là di riflessioni riguardanti la mutazione della lingua e del linguaggio che ne consegue, c’è da considerare un probabile impoverimento del lessico. Si tratta già di una realtà: questo potrebbe peggiorare con la nuova modifica di Meta, che ha annunciato un ulteriore avanzamento in tal senso.

Annunciata una nuova funzione di WhatsApp che influenzerà tutti, ecco cosa accadrà a breve

La rivoluzione del metodo di comunicazione sull’app ha già avuto inizio: solo di recente, infatti, Meta ha inserito su WhatsApp la possibilità di creare e condividere i propri pacchetti di sticker. Il prossimo passo, comunque, sarà ancora verso una maggiore possibilità di personalizzazione dell’applicazione.

Meta ha annunciato che vi sarà a breve la possibilità di cambiamento dello sfondo e del colore dell’app, ma non solo. Sono in programma una serie di aggiornamenti previsti per l’app di messaggistica, che tenderanno a consentire all’utente una libertà sempre maggiore. Probabilmente, alla fine, dall’applicazione WhatsApp di una persona saremo in grado di capire tantissimo di questa, come avviene già da un profilo Instagram o Facebook, ad esempio. In tutti i casi, per ottenere gli ultimi aggiornamenti, è necessario mantenere l’app sempre al passo con l’ultima versione disponibile.