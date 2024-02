Lavastoviglie, non lavare mai i piatti prima di metterli dentro: ecco perché

Se utilizzi spesso la lavastoviglie non devi mai lavare i piatti prima: ecco svelato il motivo e tutti i dettagli

Uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle case degli italiani è sicuramente la lavostoviglia. Grazie a questo valido supporto è possibile lavare ed asciugare un grande numero di pentole e posate in maniera super veloce.

L’unico problema legato al suo utilizzo è quello relativo ai costi che sono sempre più in aumento. Per questo motivo purtroppo, c’è chi decide di privarsi degli elettrodomestici per risparmiare.

In questo periodo più che mai, il costo della corrente è alle stelle e tale incremento si riflette inevitabilmente sulle bollette che diventano salatissime.

Alcune persone tendono a limitare questo problema staccando la spina o cercando modi alternativi per risparmiare. In realtà esistono alcune accortezze che si possono seguire per ridurre i consumi di luce e acqua. Scopriamo insieme tutti i consigli.

La lavastoviglie: qualche piccolo consiglio

Come anticipato i rincari della bolletta e del gas stanno mettendo in difficoltà gli italiani che invece vorrebbero solo cercare di risparmiare. Adottando però alcuni semplici passaggi si può cercare di limitare i consumi eccessivi.

Ad esempio, si potrebbe azionare il programma Eco, solo però quando è a pieno carico, per evitare sprechi e lavaggi inutili. Questo tipo di lavaggio avviene a sessanta gradi, se le stoviglie non sono molto sporche. Vi è anche un altro gesto comune che viene fatto spesso, causa di consumo che in pochi conoscono o immaginano. Continua a leggere per capire di quale si tratta.

Non fare questo se utilizzi la lavastoviglia

Capita molto di frequente di utilizzare un normale detersivo per piatti prima della lavastoviglie. Questo gesto, fatto in maniera accidetale o consapevole con la convinzione che renda più pulite le stoviglie, in realtà è un banale errore comune.

Questa operazione infatti comporta un inutile spreco d’acqua (se le stoviglie sono molto sporche, meglio usare una spugna o dei tovagliolini di carta per togliere i residui di cibo prima di metterle in lavastoviglie) e potrebbe comportare danni alla stessa lavastoviglie ma non solo: si corre il rischio di ritrovare allagata anche tutta la cucina! Il motivo è che i detersivi per piatti, e i saponi per le mani in generale, hanno lo scopo di creare molta schiuma e questa va a riempire lavastoviglie con acqua e rischia di traboccare inondando così il pavimento. I detergenti specifici per lavastoviglie, invece, sono appositamente creati per non creare schiuma durante il ciclo. Quindi, quando utilizzate la lavastoviglia, ricordatevi di evitare di lavare prima i piatti come invece si è abituati a fare.