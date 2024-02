Canone rai, finalmente si sono arresi: da questa età non devi più pagarlo

Finalmente arriva una svolta positiva sul canone Rai, se hai questa età potrai non pagarlo più: tutti i dettagli

L’avvento delle tecnologie e il loro continuo evolversi ha fatto si che strumenti come la televisione, in passato utilizzata in maniera assidua, oggi sia sostituita con apparecchi informatici alternativi tra cui smartphone, pc e tablet.

Se prima era impensabile non avere nella propria casa un televisore, ora sono sempre meno le persone che la possiedono visto che non risiedono nell’abitazione o semplicemente per scelta personale.

Tuttavia persistono le fasce d’età sopra i 75 anni che a questo apparecchio non rinunciano e rimangono affezionati alle diverse proposte televisive. Purtroppo però, l’unico ostacolo che si pone sull’uso della Tv sono i costi che stanno mettendo in difficoltà i cittadini.

La crisi economica, seguita dall’inflazione, infatti, ha portato conseguenze drastiche e inevitabili sullo stile di vita delle persone. La parola d’ordine è diventata risparmio; in questa condizione il cittadino si difende dal carovita adottando diverse strategie di risparmio, e dove possibile, taglia.

Arrivano i supporti per il canone Rai

Come anticipato, le bollette in questi ultimi anni sono sempre più salate ed è per questo che lo Stato è venuto in aiuto della popolazione attraverso l’introduzione di bonus sociali per gas e luce ma anche per eliminare una delle tasse più odiate dagli italiani: il canone Rai.

A poter usufruire di questo vantaggio, sono gli anziani che si trovano spesso con pensioni davvero ridotte e con tante spese da dover sostenere. La buona notizia è che oltre al taglio, è possibile anche ottenere il rimborso. Scopriamo a chi spetta e come richiederlo.

Chi e come richiedere il rimborso del canone Rai

A usufruire del rimborso del canone Rai, sono le persone di un’età uguale o superiore a 75 anni e con un reddito massimo di 8.000 euro annui. Se questi soggetti dispongono di un apparecchio televisivo, potranno richiedere un risarcimento. Come è noto, il canone Rai dal 2014 viene erogato insime alla bolletta della luce versando una cifra si di 90 euro annui, suddivisi in 5 rate.

Chi non possiede di un apparecchio può tranquillamente richiedere l’esonero e il rimborso della tassa, ma per chi è in possesso di un televisore e ha i requisiti sopra indicati, basterà eseguire la procedura specifica spiegata di seguito. Per inoltrare la domanda è necessario compilare e inoltrare un’apposita richiesta per via telematica. La documentazione da dover inviare è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione ‘Richiesta di rimborso del canone TV addebitato nelle fatture elettriche’. In alternativa è possibile inoltrarla tramite posta raccomandata allegando un documento d’identità in corso di validità all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. Non appena effettuati i controlli relativi al caso, la società di fornitura elettrica sarà obbligata a rimborsare il richiedente entro 45 giorni dall’accettazione.