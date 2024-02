Caldaia, addio al gas in tutta casa: la riscaldi a costo zero con questo dispositivo | Risparmi un capitale

E’ possibile riscaldare la tua casa attraverso un metodo che ti consentirà di risparmiare sui consumi: ecco di cosa si tratta

In questo periodo dell’anno, dove le temperature sono sempre più basse e il freddo sembra non arrestarsi, nasce l’esigenza di vivere in una casa con un minimo di comfort e dotata di fonti di calore idonee ad affrontare questa stagione.

Lo strumento maggiormente usato per riscaldare le nostre case è sicuramente il termosifone. Questo valido sistema di riscaldmento, però, se usato con frequenza e sopratutto se lasciato acceso per molto tempo, potrebbe avere impatti sui consumi e di conseguenza comportare un aumento delle spese.

L’ideale per molte persone sarebbe quindi quello di ottenere un giusto mezzo di riparo dal freddo senza avere costi annuali da capogiro.

Se ti stai chiedendo come riscaldare la tua casa senza gas con una bolletta contenuta, esistono dei metodi che lo permettono e che non tutti conoscono: vediamo quali sono.

Riscaldare casa senza gas è possibile

Indipendentemente dal combustile fossile utilizzato oggi (metano, gpl, gasolio..) vi è comunque l’opportunità di riscaldare casa scegliendo altre fonti di energia.

Sono presenti infatti, delle soluzioni valide ognuna con diversi consumi in kWh, da poter scegliere in base alle necessità di utilizzo. Le diverse soluzioni alternative a gas sono classificate in ordine di consumo. Vediamo quali sono nel dettaglio.

Due soluzioni per riscaldare casa senza gas

Il primo metodo da poter utilizzare senza utilizzare il gas è la pompa di calore. Questa è un impianto che riscalda l’acqua del sistema di riscaldamento in maniera estremamente efficiente. A differenza delle classiche caldaie non brucia nessun tipo di combustibile. Il suo funzionamento infatti si basa sul prelevare calore gratuito dall’ambiente esterno trasferendolo alla tua casa. E’ essenziale sapere che l’unica energetica che viene consumata in questo processo è utile per azione il compressore (principale componente della pompa di calore) e pochi altri ausiliari.

Un altro ausilio che si può adoperare senza il supporto del gas è la caldaia biomassa. Si tratta di un sistema a combustile, l’unico per la precisione, considerato a fonte rinnovabile ed in grado di farti risparmiare rispetto al metano. Per biomassa ci si riferisce alla legna, pellet, mais, gusci di frutta secca, ed altre sostanze organiche solide, purché non fossili. Secondo delle stime indicative una caldaia a pellet consuma circa il 25-30% in meno rispetto ad una caldaia a condensazione, mentre con quella a legna puoi arrivare anche al 50-60% di risparmio.