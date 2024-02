1600€ di multa, toglilo subito dalla tua auto: stanno beccando tutti

Arrivano multe elevate se continui ad avere in macchina questo strumento: ecco di cosa si tratta e tutti i dettagli

Negli ultimi mesi il costo della benzina continua a salire e sembra non voler affatto diminuire. Le cose potrebbero peggiorare con la fine del provvidemento governativo che taglia le accise dove di consguenza i prezzi potrebbero aumentare ancora oltre i 2 euro al litro.

Quello della benzina purtroppo non è l’unico aumento registrato in quest’ultimo periodo, infatti incrementi pazzeschi coinvolgono anche le bollette del gas e corrente, basti pensare che solamente da giugno a luglio 2022 vi è stato un 200% in più di costo.

In realtà, ogggi questo cara vita lo si percepisce un pò in tutto compreso i beni primari come pane e pasta anche loro “vittime” delle recenti variazioni.

Alla luce di questo, la gente si pone un solo obiettivo: risparmiare. Per raggiungere questo scopo in molti si adoperano con mezzi non del tutto leciti, anzi nella maggior parte dei casi ricorrono a delle furbate davvero grosse. Esempio di questo è un trucchetto che alcuni automobilisti utilizzano per ridurre i costi ma che potrebbe costar caro. Scopriamo di cosa si tratta.

Il trucchetto dei guidatori: ecco di cosa si tratta

Come anticipato, pur di far quadrare i conti, molti guidatori si avvalgono di un “trucchetto” non consentito dalla legge. Si tratta di una mossa semplice, ovvero la rimozione del filtro antiparticolato (FAP) che da circa vent’anni viene montato su tutte le vetture, soprattutto quelle diesel. Sulle auto a benzina invece, in passato non era presente, ma nelle auto di ultima generazione lo ritroviamo ma con un nome diverso (GFP), ovvero Gasoline, Particulate Filter.

Questo tipo di filtro, disponibile in commercio in diverse tipologie, si basa su un software di diagnosi e gestione che monitora costantamente il filtro per assicurare un corretto funzionamento e manutenzione allo stesso tempo. Il filtro è inoltre abbinato a un precatalizzatore che filtra polveri sottili. Tra i modelli più diffusi vi è quello dotato di un addittivo che consente al sitema di diminuire la temperatura necessaria per effettuare il sistema di rigenerazione. Quest’ultimo passaggio però, è stato ritenuto non di reale necessità in quanto costringe il guidatore a interventi di rabbocco.

Rimuovi subito il filtro antiparticolato, arrivano multe salatissime

Se da una parte il filtro riduce le emissioni di microparticelle inquinanti, dall’altra aumenta anche il consumo di carburante che in qualche modo rimane all’interno del filtro creando sedimento e venendo in seguito bruciato da una procedura di pulizia automatica fatta direttamente dal motore periodicamente. L’aumento di consumi non è così eccezionale, ma per chi compie migliaia di chilometri al mese può avere un forte peso sul portafogli.

Tuttavia la rimozione di tale filtro è severamente vietata dalla legge e in caso di controlli approfonditi da parte delle forze dell’ordine, potrebbero contestare una multa che va da 430 a 1.731 euro, con sanzione accessoria del ritiro della Carta di Circolazione. Quindi, oltre a subire un danno economico si rimane anche senza veicolo. Meglio pagare la benzina no?!