Telefonate spam, con questo trucco gli dici addio per sempre: ci metti 5 minuti | È l’unico modo

Spam, da oggi potrai evitarlo con questo semplice trucco, l’unico davvero efficace: ecco cosa devi fare e tutti i dettagli

Un problema molto comune e soprattutto fastidioso per gli utenti di telefoni cellulari è sicuramente quello di ricevere chiamate indesiderate. Queste hanno principalmente uno scopo commerciale, ma la loro insistenza delle volte può diventare davvero molesta.

Le telefonate arrivano in qualsiasi ora del giorno soprattutto nei momenti meno opportuni. Per questo motivo nasce l’esigenza di trovare un rimedio per impedire che ciò accada o quanto meno che vengano filtrate le chiamate in base a criteri personalizzati.

Sono disponibili delle applicazioni affidabili per bloccare le chiamate “fastidiose”. Ad esempio tra le app più utilizzate vi è Truecaller che permette di identificare il nome e la provenienza delle chiamate in arrivo, anche se il numero non è presente tra i contatti della rubrica. Per utilizzarla basterà semplicemente scaricarla gratuitamente e registrarsi.

Inoltre, Truecaller possiede una vasta banca dati di numeri segnalati come spam o pericolosi da altri utenti, che vengono automaticamente bloccati o contrassegnati con un avviso. Volendo vi è comunque la possibilità di creare una propria lista nera di numeri da bloccare. Oltre questa vi è un’altra molto efficace. Scopriamo qual è.

Un’altra alternativa efficace per le chiamate indesiderate

Oltre Truecaller, app molto valida, un’altra opzione da poter scegliere quando le chiamate diventano davvero insopportabili è Hiya. Quest’ultima applicazione è simile a Truecaller ma con piccole differenze. La prima riguarda la registrazione, infatti questa non è richiesta ma richiede l’accesso alla rubrica del telefono per identificare i numeri sconosciuti.

Hiya dispone anche una banca dati di numeri spam o fraudolenti, che vengono bloccati o avvisati e permette anche di personalizzare le impostazioni di blocco in base al tipo di chiamata (ad esempio, internazionale, privata, ecc.) o al prefisso. Ovvaimente anche Hiya è gratuita sia per Android che Ios, un piccolo “problema” può solo verificarsi per la presenza di annunci pubblicitari da elimare con un abbonamento a pagamento.

Addio definitivo alle chiamate moleste: ecco cosa fare

Infine come ultima possibilità, in modo semplice, è quella di bloccare le chiamate non gradite con l’utilizzo di funzioni già in dotazione del telefono. La maggior parte dei cellulari infatti, permette di bloccare di numeri manualmente dalla cronologia delle chiamate o dalle impostazioni. In questo modo, si può creare una lista nera di numeri da rifiutare automaticamente.

Rispetto alle applicazione però, questo metodo non permette di filtrare le chiamate ne di accedere ad una banca dati di numeri segnalati perchè richede un intervento manuale per ogni numero da bloccare. Tuttavia se si possiede poco tempo è senza dubbio l’opzione più veloce.