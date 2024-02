Rotatorie, da oggi la precedenza devi darla da questo lato: se sbagli ti tolgono la patente

Le regole per il transito nelle rotatorie sono davvero ferree: scoprile, aggiornate a oggi, così da non avere problemi con la patente.

Le regole del codice della strada sono davvero importantissime: a partire dal sapere dove guardare on gli specchi in auto fino alla conoscenza e al rispetto dei segnali e dei principi che regolano la precedenza.

Oggi l’età per la patente è sempre più bassa, di conseguenza diventa sempre più importante che ciascuno di noi responsabilizzi prima di tutto se stesso alla guida, in modo da rendere la strada più sicura per ogni guidatore.

Certo, le regole della strada fanno parte di un codice stradale che è stato studiato a tavolino e promosso convenzionalmente nella società, pertanto non si tratta di un codice perfetto, come tutto ciò che è fatto da mano umana.

In ogni caso è importante rispettarlo, sia per avere strade sicure sia per evitare di vedersi togliere dei punti dalla patente di guida o la patente stessa nella sua totalità. Anche le rotatorie sono davvero importanti visto il loro utilizzo sempre più diffuso: vediamo come affrontarle.

Le regole per le rotatorie

Le rotatorie hanno molti pregi, tra questi il fatto che introducendole si sia contribuito alla diminuzione di alcuni tipi di incidenti stradali, oggi meno frequenti.

Sapevate che non tutte le rotatorie funzionano nello stesso modo? Vediamo quali sono le regole da seguire nei vari casi.

Non tutte le rotatorie sono uguali

Le regole sono un po’ differenti tra Italia e la Comunità Europea: nella rotatoria italiana, la precedenza ce l’ha chi proviene da destra, quindi le auto all’interno della rotonda devono darla a coloro che entrano. Il segnale stradale corrispondente è quello classico della rotatoria; invece per la rotatoria europea, la precedenza l’avrà sempre e comunque chi è già all’interno della rotatoria. I veicoli che vogliono entrare nella rotatoria sono obbligati a rallentare o fermarsi, dando la precedenza. Una regola in più quindi, che impone quindi il cartello accessorio della precedenza, oltre alle eventuali strisce stradali che impongono lo stop.

In caso di immissione irregolare all’interno delle rotatorie, si rischia una sanzione che va da 167 euro a 666 euro. La sanzione accessoria della decurtazione di 5 punti dalla patente di guida è a opzionale a totale arbitrio dell’agente che redige il verbale. I recidivi incorrono in sanzioni più dure: si può arrivare persino fino alla sospensione della patente di guida.