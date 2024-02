Stipendio, puoi portare in detrazione anche questa spesa: risparmio immediato anche di 2000€

Sei informato riguardo a tutte le spese che puoi portare in detrazione? Il netto in busta paga aumenterà cospicuamente.

Lo stato del lavoro in Italia non è certo dei migliori: dopo gli ultimi anni, che per vari motivi hanno visto degli aumenti consistenti del costo medio della vita, i lavoratori sono preoccupati.

Non solo: questo aumento non è stato seguito da un adeguato e proporzionato aumento dello stipendio netto delle persone, che, di conseguenza, si sono trovate in grosse difficoltà nell’arrivare in serenità alla fine del mese.

Per non parlare, poi, dell’aumento del costo dell’energia, una risorsa che è diventata ormai centrale e alla quale nessuno può fare a meno negli ultimi anni: anche in questo caso i provvedimenti non sono riusciti del tutto a colmare la sproporzione tra stipendio e spesa mensile o bimensile che sia.

Per fortuna bisogna, però, ricordare quali strumenti sono in mano al cittadino, che ha la possibilità di detrarre una serie di spese dallo stipendio, facendo sì che lo stato potesse accertarle e rimborsarle. Vediamo di quali si tratta, alcune potreste facilmente dimenticarle.

Una spesa in più da detrarre

Per conoscere la spesa che ultimamente è stata inserita tra quelle detraibili è necessario fare riferimento a una risoluzione che fa riferimento esplicitamente proprio a questo.

“Redditi di lavoro dipendente – Somme e prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione – Rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza”: è proprio a questo che si riferisce la direttiva.

Tecnologia: il costo rimborsato

Proprio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito tutto in merito a questo tipo di acquisto:a patto che ci sia un certificato da parte della scuola o della università che dichiari lo svolgimento della DAD, ovvero Didattica a distanza, l’acquisto degli strumento per seguire le lezioni da remoto possono essere rimborsati.

Si tratta di personal computer, tablet e laptop che l’azienda può rimborsare a fronte di una comprovata necessità di seguire lezioni in dad dei figli dei dipendenti. Invero è che il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non concorre alla formazione del reddito di lavoro. Insomma, se avete effettuato questo acquisto è possibile farselo rimborsare: è sempre bene fare attenzione a queste possibilità spesso comunicate “in sordina”.