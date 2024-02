Patenti, addio al rinnovo, senza questo foglio rimani senza: controlla se sei tra quelli che rientrano nella legge

Novità per il rinnovo patenti, potresti rimanerne escluso se rientri in uno dei seguenti casi: tutti i dettagli

Con la maggiore età è possibile per chi volesse, conseguire la patente e guidare le comuni autovetture su strada. La legge però, a cadenze fisse impone che la patente venga rinnovata per poter continuare a proseguire su strada.

Vi sono alcuni casi però, in cui se si è coinvolti da un determinato provvedimento, il rinnovo non sarà più attuabile e quindi sarà necessario trovare un’altra soluzione per spostarsi.

Tra le situazioni più comuni in cui non è possibile il rinnovo vi è sicuramente il mancato superamento del test presso la scuola guida. In altri casi invece, il rinnovo è soggetto ad un’attestazione medica in base a delle condizioni di chi richiede il rinnovo.

Anche una cattiva condotta, infrazioni commesse del codice della strada, o ancora determinate patologie possono contribuire a non avere il rinnovo desiderato.

L’obiettivo del rinnovo della patente

Il principio comune a tutti le situazioni relative al rinnovo della patente è senza dubbio quello di vietare la guida a chi non mostra l’idoneità per la stessa, con condizioni che gli impediscono una guida stabile e che provochi grave pericolo per tutti.

Ad esempio, l’abuso di sostanze quali alcool e droghe sono tra i motivi principali a cui viene negato il rinnovo proprio perchè guidare in tale stato potrebbe portare pericolosi incidenti (morte nei casi più gravi) sia per chi guida che per chi circola su strada. Esistono però dei casi in cui viene compromessa l’attenzione alla guida in base a patologie specifiche. Vediamo nel dettaglio quali potrebbero esistere.

Alcune patologie che causano il non rinnovo della patente

Le circostanze che impediscono il rinnovo della patente sono molteplici. Alcune sono dovute al mancato superamento della visita oculistica in sede di rinnovo o ad una menomazione fisica o psichica. Ad altre invece, spetta ad un medico o ad una commissione medica stabilire, in sede di rinnovo, se il paziente in questione potrà continuare a guidare.

Nello specifico, può accadere che un soggetto soffra malattia Osas (sindrome delle apnee ostruttive nel sonno). Si verifica quando il mancato riposo in posizione distesa provoca sonnolenza durante il giorno anche nel momento di guida. In questo caso è la commissione medica a decidere il caso di gravità. Un’altra patologia che colpisce molte persone è il diabete mellito che espone chi ne è colpito adun calo glicemico improvviso, con altrettanto improvvisa perdita di forze, e ciò potrebbe accadere durante la guida. E’ il Ministero dei Trasporti a decidere sul rinnovo, tramite decretazione. Infine, anche le malattie cardiovascolari come aritmia, angina, sincope, compromettono la guida del guidare. Anche qui il caso spetta alla valutazione del medico, in sede di rinnovo.