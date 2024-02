Canone Rai, per non pagarlo ti basta fare così: te lo tolgono e non lo pagherai mai più

Importante svolta per il canone Rai, leggi tutto l’articolo e scopri come non pagarlo più: ecco come e i dettagli

La continua evoluzione delle tecnologie ha influito anche sulla televisione che fino a poco tempo fa era lo strumento maggiormente utilizzato per poter vedere i programmi proposti dalle varie emittenti. Oggi però, alla classica Tv, sono stati aggiunti alcuni apparecchi informatici come smartphone, pc e tablet che consentono anch’essi la visione delle trasmissioni.

Se prima era impensabile non avere nella propria casa un televisore, ora sono sempre meno le persone che la possiedono visto che non risiedono nell’abitazione o semplicemente per scelta personale.

Tuttavia persistono le fasce d’età sopra i 75 anni che a questo apparecchio non rinunciano e rimangono affezionati alle diverse proposte televisive. Un unico ostacolo, però, si pone si pone sull’uso della Tv sono i costi che stanno mettendo in difficoltà i cittadini.

La crisi economica, seguita dall’inflazione, infatti, ha portato conseguenze drastiche e inevitabili sullo stile di vita delle persone. L’obiettivo comune per tutti i cittadini è sicuramente il risparmio.

Il Canone Rai: arriva un’importante novità

Chiunque possiede una televisione nella propria abitazione, a prescindere dal suo utilizzo, è soggetto al pagamento di un’imposta: il Canone Rai.

Una nuova riforma prevista per quest’anno è che l’importo della tassa annuale per l’abbonamento di euro 90, sarà diminuito a 70 euro. Questa modifica prevista dalla legge di Bilancio 2024 permetterà di suddividere il costo in 10 rate con scadenza fra gennaio ed ottobre e sarà incluso nelle bollette della corrente elettrica. Sarà poi l’operatore energetico a versare gli importi pagati del canone direttamente allo stato. Esistono però dei casi in cui è possibile non pagare il canone. Scopriamo quali sono.

Come essere esenti dal pagamento del Canone Rai

Esistono dei precisi casi in cui è possibile essere esonerati dal pagamento del Canone Rai. Vi sono infatti scadenze diverse a seconda dei soggetti e della richiesta. Ad esempio, può essere esentato dal pagamento chi dichiara di non avere alcun televisore in casa e nessun apparecchio nelle abitazioni ad uso domestico residenziale in cui è attiva un’utenza elettrica a suo nome.

Altra agevolazioni sono previste per diverse categorie di soggetti. Quest’ultime sono: gli anziani con più di 75 anni con un reddito inferiore a 8.000 euro; i militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. Attenzione: se un membro delle Forze Armate si trova in un appartamento privato situato all’interno di una struttura militare non è esonerato dal pagamento del canone; i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato; gli agenti diplomatici e consolari: solo per quei Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani; i rivenditori e negozi in cui vengono riparate TV.