Reni e acqua, devi bere sempre questa: la tua vita sarà salva e eviterai problemi vari

Se non vuoi che i reni paghino le conseguenze delle tue scelte sbagliate, scegli questa acqua: noterai subito dei grandi cambiamenti.

Da sempre, ci hanno insegnato che l’acqua è fondamentale nell’arco delle nostre giornate. Infatti, tra le tante sostanze che ingeriamo quotidianamente, questa è la più importante per il nostro organismo, che si rigenerata e si idrata, espellendo tutto ciò che non fa bene al corpo.

Ma, c’è una parte nello specifico che risente molto dell’utilizzo che fai dell’acqua, ovvero i reni. Per permettere a questi di funzionare al meglio, non solo devi assumere una giusta quantità di liquidi durante la giornata, ma devi anche prestare attenzione a che tipo di acqua bevi. È grazie al sistema renale se il nostro corpo espelle i rifiuti eccessivi nel corpo, tramite la formazione dell’urina e mantiene solo quei nutrienti che sono davvero essenziali per l’organismo.

La disidratazione, infatti, se trascurata e protratta per lungo tempo, può causare dei seri problemi ai reni e, di conseguenza, a tutto il corpo. Solitamente, si consiglia di bere tra i 2 e i 2,5 litri di acqua al giorno, per una depurazione completa ed efficace e per mantenere i reni sani e attivi. Nonostante l’assunzione della corretta quantità, potrebbe capitarti di dover fare i conti con la renella o calcoli renali. In questo caso, vuol dire che hai bisogno di cambiare acqua e berne una in grado di essere più leggera. Scopri quale acqua scegliere in questo caso.

L’acqua giusta per combattere i calcoli renali

I calcoli renali altro non sono che delle concentrazioni cristalline di sali minerali che si formano quando nel corpo ci sono eccessive sostanze di scarto e i reni non riescono a eliminarle tutte. In casi come questi, l’acqua diventa fondamentale. Ma non parliamo di un’acqua qualunque, bensì di un prodotto che dia benefici in una situazione tale, ovvero un’acqua molto dolce e leggera, oligominerale e con un residuo fisso minore di 50 milligrammi al litro.

Quando i cristalli si muovono attraverso l’uretere, possono sorgere dei fastidi, chiamati anche coliche renali. L’acqua è davvero fondamentale per cercare di rimuovere questi sassolini dal tuo corpo e tornare a stare al massimo della tua forma. La renella, invece, è un insieme di piccoli aggregati cristallini, formati da sali di calcio e acido urico. È più lieve della calcolosi renale ma, se non curata e tenuta sotto controllo, può peggiorare. Vediamo, in questo caso, quale acqua utilizzare e bere.

L’acqua che ti salva la vita e i reni

L’acqua giusta da usare, in caso di renella, è quella oligominerale, con una bassa concentrazione di sali minerali disciolti e con un maggiore effetto diuretico.

In questo modo, stimolerai i reni a produrre più urina e, di conseguenza, tutte le sostanze nocive e i rifiuti saranno eliminati dal tuo corpo. Dunque, ricorda che non conta solo quanta acqua bevi, ma è importante anche saper scegliere il tipo di acqua da bere.