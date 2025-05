Oroscopo, “maggio è il suo mese, sta per ricevere un assegno assurdo”: questo segno può iniziare a saltare di gioia

Se conosci una persona di questo segno, fagli i complimenti preventivamente: la sua vita sta per cambiare economicamente.

C’è sempre quel collega, amico o parente che, appena nomini l’oroscopo, ti guarda con un sorrisetto di superiorità e ti liquida con un certo scetticismo. Eppure, sono spesso proprio queste persone che, quando leggono per caso l’oroscopo sul retro di un giornale e scoprono che potrebbero ricevere una notizia inattesa.

Dopodiché passano la giornata a chiedersi se quella mail del capo sia il segnale predetto dalle stelle. La verità è che lo scetticismo sull’oroscopo è comprensibile: è difficile credere che la posizione dei pianeti al momento della nostra nascita possa davvero influenzare il nostro carattere o il corso della nostra giornata.

Ma è anche vero che, ogni tanto, l’oroscopo ci prende. Quando accade, però, non si dice che l’oroscopo avesse ragione, si parla di casi fortuiti. Ma se il caso comincia a fare centro troppo spesso, forse qualche domanda possiamo anche iniziare a farcela.

Dove ci sono oroscopi, ci sono tarocchi

Senza trasformarci in astrologi da salotto, possiamo almeno ammettere che qualche fondo di verità, anche solo statistica o psicologica, potrebbe esserci. Tuttavia, chi ama leggere l’oroscopo tende spesso a spingersi un po’ più in là: non è raro trovare gli stessi appassionati anche alle prese con tarocchi, veggenti, candele profumate e amuleti.

Non per forza ci credono al cento per cento, ma c’è un fascino irresistibile in quella dimensione magica dove tutto è possibile e ogni carta può svelare un destino. È come un gioco serio: ci si diverte, ma sotto sotto si spera anche che funzioni.

Il segno più fortunato

Secondo Grazia.it il segno più fortunato di maggio sarà il leone. Questo è il momento perfetto per chi è nato tra fine luglio e metà agosto. Con il sole che comincia a scaldare sul serio e le energie cosmiche che girano bene, i leoni si sentono a casa. Il loro carisma, già naturale, diventa quasi magnetico, e ovunque vadano riescono a farsi notare. Le occasioni di brillare non mancheranno: sul lavoro potrebbero arrivare riconoscimenti, magari promozioni o nuove collaborazioni.

Anche nella vita privata, i leoni godranno di una scia di fortuna che li renderà irresistibili. Perfetto per chi vuole fare conquiste, riallacciare legami o semplicemente vivere un mese da protagonista. La chiave sarà affrontare tutto con la solita sicumera, ma senza strafare. Perché se è vero che le stelle sono dalla loro parte, l’umiltà resta un’alleata preziosa. Un leone in equilibrio tra entusiasmo e misura potrebbe davvero lasciare tutti a bocca aperta. In arrivo una grande fortuna.