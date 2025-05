Allerta carne, “non conservatela così, è letale”: il medico ha lanciato l’allarme | Eppure tutti lo fate ogni giorno

Credevi di star facendo bene, ma in realtà potresti essere intossicato con la carne. Scopri gli errori che stai compiendo.

Quando si parla di dieta onnivora, c’è un’idea dura a morire: quella secondo cui la carne sarebbe l’unica vera fonte proteica completa. È vero, la carne contiene proteine ad alto valore biologico, ma non è affatto l’unico modo per assumerle in quantità e qualità sufficienti.

Anzi, c’è un dettaglio che molti ignorano: gran parte della proteina animale che assumiamo deriva, indirettamente, dalla soia. Gli animali da allevamento intensivo, infatti, vengono nutriti principalmente con soia e cereali, che forniscono loro le proteine necessarie alla crescita.

A quel punto, tanto vale considerare di andare direttamente alla fonte e mangiare legumi, soia e derivati, che offrono un apporto proteico sorprendentemente elevato e con molti meno effetti collaterali sul piano ambientale e sanitario. Questo non significa per forza diventare vegani, ma almeno mettere in discussione l’idea che senza bistecca non si sopravviva.

Falsi miti da sfatare

Le proteine si trovano ovunque: nei ceci, nel tofu, nel tempeh, nel seitan, nei fagioli, persino in verdure come gli spinaci o i broccoli, che ne contengono meno ma in combinazione con altri alimenti possono contribuire a una dieta equilibrata. Il mito della carne come fonte essenziale comincia a scricchiolare.

Un altro falso mito che gira spesso è che solo vegetariani e vegani debbano assumere la vitamina B12. In realtà, non è così. La carenza di B12 è piuttosto comune anche tra gli onnivori, soprattutto in chi ha problemi di assorbimento o segue una dieta poco variata, come quella del junk food.

Non conservare così la carne

Tuttonotizie.eu ha diffuso le informazioni. Anche la miglior bistecca può diventare un rischio se viene conservata male. La carne, per sua natura, è un alimento delicato, ricco di batteri che se non vengono bloccati o rallentati dalla temperatura possono moltiplicarsi in fretta. Congelarla va bene, ma devi farlo nel modo giusto. L’esperto consiglia di farlo subito, appena acquistata, perché più si aspetta più si rischia di comprometterne le qualità.

E poi, attenzione ai tempi: la carne macinata, quindi hamburger, salsicce, polpette, va consumata entro 3 mesi dal congelamento. Per la carne suina intera si può arrivare a 4-5 mesi, mentre la carne bovina resiste un po’ di più, fino a 6 mesi. Le carni avicole, invece, come il pollo, possono essere tenute anche oltre i 10 mesi, ma sempre a patto che il freezer funzioni bene e la catena del freddo sia rispettata.