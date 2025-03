Rc auto, catapultati dalla 14esima classe alla prima con il trucco dei più furbi | Fanno sempre così e pagano 700 euro in meno

Ritrovati sulla vetta in un battito di ciglia: assicurazione auto, non aspettare per goderti la classe al top.

Centinaia di euro in meno, classe di merito altissima e tutto questo senza dover aspettare anni.

Non tutti conoscono questa clausola possibile nell’rc auto.

Eppure si tratta di un “trucchetto” del tutto legale.

Questo può andare a favore soprattutto dei neopatentati, che si ritrovano in cima alle classi di merito in un attimo: ecco come fare.

Assicurazione auto, è obbligatorio pagarla, ma non pagare il massimo: ecco come ridurre tutti i costi

Quando si prende la patente si è neopatentati, una condizione che prevede una serie di limitazioni e di svantaggi dal punto di vista assicurativo. Appena presa la patente, infatti, non si ha uno storico del proprio comportamento alla guida, come in altri casi, dunque si parte, generalmente, dalla classe di merito più bassa, che prevede un pagamento davvero ingente annualmente. L’assicurazione è una delle spese più ingenti per quanto riguarda tutte quelle legate alle automobili.

Basti pensare al carburante e al bollo annuale: l’assicurazione va a completare questo trittico che porta le tasche dell’automobilista a svuotarsi davvero velocemente. Ecco perché esiste una strategia, che non tutti conoscono, che è assolutamente legale e prevista dai contratti RC Auto. Si tratta della stipulazione di una rc auto familiare: ecco quando è possibile stipularla e quali sono i vantaggi di questa tipologia di assicurazione.

RC Auto, non conoscevi questa opzione che ti fa risparmiare centinaia di euro

L’assicurazione auto familiare permette di abbattere i costi dell’assicurazione sui veicoli ed è analoga alla Legge Bersani. I costi abbattuti dipendono dalla classe di merito: praticamente, una volta acquisito un nuovo veicolo, l’rc auto familiare permette di assicurarlo usufruendo della classe di merito migliore presente tra i componenti della famiglia.

Persino chi è ancora neo patentato può accedere a questa agevolazione, assicurando il veicolo con la migliore classe di merito presente in famiglia. Per poter accedere a questa opportunità, il neopatentato o chi abbia acquistato un nuovo veicolo, deve presentare un certificato di famiglia, che attesti che faccia parte di quel determinato nucleo familiare, il quale, a sua volta, presenta una determinata classe di merito. Chi ha provocato incidenti stradali negli ultimi 5 anni e chi sia titolare di un attestato di rischio con uno o più sinistri avvenuti, di nuovo, nei 5 anni precedenti alla data della richiesta, comunque, non può accedere a questa possibilità.