Quiz insetti, nessuno immagina quanto pesano tutti insieme: lo studio rivela un dato da film horror

Incredibile ma vero: qualcuno si è finalmente fatto la domanda giusta e ha dato la risposta da brivido su questi piccoli esseri.

Quando pensiamo agli animali più importanti del pianeta, ci vengono in mente elefanti, leoni, delfini e simili. Eppure, gli esseri viventi che dominano la Terra non sono loro. Con oltre un milione di specie descritte e molte ancora da scoprire, questi piccoli abitanti del nostro pianeta rappresentano una grossa fetta di vita animale.

L’entomologia, la scienza che studia gli insetti, ci insegna che questi esseri sono fondamentali per l’equilibrio ecologico: impollinano le piante, decomponendo la materia organica e servono da nutrimento per altri animali.

Pensiamo alle api, senza le quali la produzione agricola sarebbe seriamente compromessa, o ai coleotteri stercorari, che ripuliscono l’ambiente dai rifiuti organici. Insomma, dietro il loro aspetto a volte inquietante si nasconde un mondo affascinante e vitale per il nostro ecosistema.

Gli insetti nel cinema

Gli insetti hanno sempre esercitato un certo fascino nell’immaginario collettivo, tanto da diventare protagonisti di numerosi film e racconti. Un esempio iconico è La Mosca di David Cronenberg, dove uno scienziato si trasforma gradualmente in un gigantesco insetto a seguito di un esperimento andato storto. Ma non solo.

Pensiamo a Z la formica o A Bug’s Life, dove vengono raccontate storie di coraggio e avventura dal punto di vista di piccoli eroi con sei zampe. Non possiamo dimenticare poi le gigantesche invasioni di cavallette nei film di fantascienza o gli eserciti di formiche giganti che terrorizzano l’umanità.

Ma quanto pesano gli insetti?

Qualcuno si è mai chiesto quale sia il peso complessivo di tutti gli insetti del pianeta? La risposta arriva da un recente studio del Weizmann Institute of Science, pubblicato su Science Advances, che ha stimato la biomassa totale degli artropodi terrestri in circa 1 miliardo di tonnellate. Infobae.com ha diffuso la notizia. Per fare un confronto, questo valore è all’incirca pari al peso di tutti gli esseri umani, ossia 400 milioni di tonnellate e di tutti gli animali da allevamento, ossia 600 milioni di tonnellate messi insieme.

Ma dove si trova la maggior parte di questa biomassa? La risposta è sorprendente: sottoterra. Collemboli, acari e altre minuscole creature popolano il suolo in quantità impressionanti, arrivando a circa 10 quintilioni. Questi insetti svolgono un ruolo preponderante per la salute del pianeta, fertilizzando il terreno e influenzando il ciclo del carbonio. Le termiti e le formiche, in particolare, costituiscono rispettivamente il 40% e il 10% della biomassa degli artropodi sotterranei, mentre in superficie la maggior parte degli insetti si trova nelle foreste tropicali. Insomma, la prossima volta che vedrete un insetto, prima di schiacciarlo, pensateci due volte: il mondo ha bisogno di loro molto più di quanto immaginiamo.