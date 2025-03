Revisione, la passi sempre se hai questo modello di auto | Solo i meccanici sanno quali sono le ‘auto jolly’

Se devi far revisionare la tua auto forse c’è un modo per cavarsela sempre. I meccanici sanno tutto, scopri se puoi usare l’auto jolly

Possedere un’auto rappresenta una delle spese più consistenti per molte famiglie. Il costo non si limita all’acquisto del veicolo, ma si estende a una serie di spese accessorie che nel tempo possono incidere pesantemente sul bilancio personale.

Il prezzo di un’auto nuova varia sensibilmente a seconda del modello, della marca e delle tecnologie integrate, con cifre che possono andare da poche migliaia di euro fino a decine di migliaia per le versioni più avanzate. Tuttavia, il vero peso economico arriva con il mantenimento quotidiano.

Il carburante è una delle voci di spesa più impattanti. Con le continue oscillazioni dei prezzi della benzina e del diesel, fare il pieno diventa sempre più costoso, incidendo significativamente sui bilanci mensili di chi usa l’auto per lavorare o per lunghi spostamenti.

Anche i veicoli elettrici, pur avendo costi di ricarica generalmente inferiori, non sono esenti da spese aggiuntive, come il costo delle colonnine pubbliche o l’installazione di una stazione di ricarica domestica.

I costi dell’automobile

Oltre al carburante, bisogna considerare la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il cambio dell’olio, la sostituzione degli pneumatici, la manutenzione dei freni e il controllo periodico del motore sono solo alcune delle operazioni necessarie per garantire un buon funzionamento del veicolo. Se poi si verifica un guasto improvviso, i costi possono lievitare ulteriormente, arrivando a cifre davvero ingenti. Anche l’assicurazione auto rappresenta una spesa fissa non trascurabile.

A queste spese si aggiungono una serie di obblighi fiscali e normativi che ogni proprietario di auto deve rispettare. Tra questi, il bollo auto è una tassa obbligatoria che va pagata annualmente e il cui importo dipende dalla potenza del veicolo e dalle emissioni inquinanti.

Un’altra spesa obbligatoria è la revisione periodica, necessaria per garantire la sicurezza del veicolo e il rispetto delle normative ambientali. In Italia, la prima revisione si effettua dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.

Il trucchetto che ti salva nella revisione

Durante la revisione vengono controllati elementi fondamentali come i freni, le sospensioni, l’impianto di illuminazione e le emissioni inquinanti. Se il veicolo non supera i test previsti, è necessario effettuare le riparazioni necessarie e ripetere la revisione, con ulteriori costi a carico del proprietario. Negli ultimi tempi, tuttavia, è emerso un fenomeno curioso legato alla revisione: l’esistenza delle cosiddette auto jolly. Secondo questo principio, alcuni veicoli vengono utilizzati per aggirare i controlli tecnici.

Il sistema funzionerebbe attraverso un’auto sempre perfettamente revisionata che viene utilizzata al posto di quelle che potrebbero non superare il test. Questo stratagemma consente ai proprietari di veicoli non a norma di ottenere un certificato valido senza dover affrontare costose riparazioni. Questo caso solleva interrogativi sulla validità delle revisioni e sulla necessità di un sistema più rigido di controlli per evitare frodi. L’importanza di avere veicoli sicuri sulle strade è fondamentale per la sicurezza di tutti, e manovre del genere rischiano di compromettere l’integrità del sistema di ispezioni obbligatorie.