Nota ufficiale Ministero: allarme dentisti low cost, ti spennano come un pollo | Ci vai 1 volta e devi ritornare altre 10

Più di 200 mila pazienti si recano dai dentisti low cost per risparmiare: un errore che provoca gravi conseguenze

Prendersi cura del proprio sorriso non è una questione prettamente estetica, ma è in grado di influenzare il benessere di una persona e le sue relazioni sociali.

Periodicamente bisogna recarsi da un bravo dentista per l’igiene dentale ed è fondamentale scegliere con cura il professionista a cui ci si affida.

E’ necessario scegliere un esperto, magari consigliato da amici e parenti che hanno già vissuto l’esperienza.

Inoltre, bisogna considerare moltissimi fattori prima di selezionare il dentista a cui affidare la cura dei propri denti. La professionalità e la serietà sono due qualità che non devono mai mancare.

Dentista low cost: risparmia senza rischiare

Prima di scegliere il professionista a cui affidarsi, è sempre opportuno fare delle ricerche approfondite sulla serietà del centro medico e degli esperti. Moltissimi pazienti sono costretti a considerare anche l’aspetto economico, cercando soluzioni accessibili in base alle proprie condizioni finanziarie.

Non bisogno però sottovalutare la qualità delle prestazioni poichè le conseguenze possono essere anche molto gravi. Ultimamente, migliaia di persone cercano la soluzione più economica e si rivolgono a dentisti low cost. Nella maggior parte dei casi, però, i risultati non sono quelli sperati.

Migliaia di persone dai dentisti low cost

L’Italia rientra nei dieci paesi migliori al mondo per le cure paradontali e lo ha ribadito anche la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (Sidp). Eppure, circa 200 mila italiani all’anno decidono di recarsi all’estero per risparmiare sui costi delle cure. Tra le mete più ambite c’è l’Albania, seguita dalla Croazia, Romania e Turchia. Almeno in un caso su tre, però, è necessario intervenire nuovamente per risolvere errori dovuti alla poca professionalità di alcuni medici esteri. Il presidente della Sidp, Francesco Cairo, ha ammesso: “Il turismo dentale è un fenomeno che purtroppo non accenna a scomparire“.

Circa il 60% dei pazienti che si recano all’estero per le cure dentali riscontrano problemi non appena tornati in patria. “I costi sono inferiori, anche tre volte più bassi, così molti italiani vanno all’estero per risparmiare sulle terapie odontoiatriche, ma i rischi non mancano: materiali scadenti, studi odontoiatrici non adeguatamente sicuri, carenze di farmaci possono inficiare il risultato finale, esponendo a pericoli come ascessi, infezioni, difficoltà di masticazione che poi devono essere risolti al rientro in Italia“, sono le parole del Presidente riportate dal sito web “ilsole24ore.com“.