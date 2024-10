Senso di fame anche dopo aver mangiato: si tratta di un sintomo pericoloso | Corri subito dal medico per un controllo

Può sembrare una sensazione da nulla ma se la fame persiste dopo un pasto adeguato potrebbe essere il sintomo di qualcosa di più.

L’alimentazione è uno degli aspetti della nostra vita e quotidianità che vanno a determinare lo stato di salute del nostro organismo.

Sappiamo, ormai, che ci sono alcuni alimenti che sono più dannosi di altri e che dovrebbero se non essere eliminati dalla nostra dieta, quanto meno essere assunti in quantità trascurabili.

L’ideale, a meno che non vi siano indicazioni diverse da parte di medici nutrizionisti, è seguire la dieta mediterranea, considerata dagli esperti tra le più corrette per la salute dell’organismo.

Nel caso in cui, però, sentiamo ancora fame dopo aver consumato un pasto, questo potrebbe essere la spia di una patologia non sempre facile da individuare: ecco quando andare dal medico.

Fame dopo aver mangiato: ecco cosa potrebbe significare

Se avere fame in genere è un buon segno, specie quando questo avviene attorno all’orario dei pasti o degli spuntini che in genere facciamo a metà mattina o metà pomeriggio, nel caso in cui il languore sopraggiunga appena mangiato o poco dopo, allora è il caso di condurre ulteriori indagini.

Infatti, questa evenienza è tra i sintomi di una possibile deregolazione di livelli dello zucchero nel sangue. Vale dunque la pena di preoccuparsi nel caso in cui questa insolita fame sia accompagnata da una serie di altri sintomi ma vediamo nel dettaglio quali sono.

Un insolito languore e altri sintomi: quando andare dal medico

Vediamo quali sono i sintomi che vanno a comporre un possibile quadro che potrebbe indicare un insolito livello di zuccheri nel sangue. Tra questi abbiamo una insolita sensazione di sete e frequente minzione, affaticamento o bassi livelli di energia, vertigini, vista offuscata, irritabilità e sbalzi d’umore. Se uno di questi sintomi diventa davvero problematico, oppure se avete notato una compresenza di questi elementi, allora è bene approfondire con un controllo da una persona esperta.

Rivolgersi a un dottore è necessario visto che il livello di zuccheri nel sangue può essere a sua volta una spia di alcune patologie, oppure, semplicemente, potrebbe essere necessario un cambiamento rispetto al vostro stile di vita – nella dieta o nell’esercizio fisico, per esempio. Per questo motivo, se vi ritrovate a mangiare in modo incontrollato per un senso di fame che in precedenza non c’era, è il caso di andare a svolgere una visita di controllo o approfondimento.