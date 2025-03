Smartphone, il tuo partner ti mette le corna: scoprilo in 30 secondi con questo trucco | Un mare di coppie si mollano così

Sospetti un tradimento del tuo partner? Nessun timore, con questo semplice trucco verrà subito smascherato

L’intuito è un potente alleato quando si tratta di scoprire un tradimento da parte del partner e bisogna ascoltarlo con attenzione.

Aumentano le paranoie, l’ansia e la frustrazione e la prima cosa da fare in questi casi è parlarne apertamente con il partner.

Queste sensazioni intense permettono di notare gli atteggiamenti ambigui del proprio compagno di vita, ma spesso risultano complessi da decifrare.

Si innescano una serie di emozioni negative come rabbia e tristezza che possono influenzare non solo la vita sentimentale, ma soprattutto quella personale.

I comportamenti ambigui di un partner traditore

Sospettare di essere traditi è una delle sensazioni peggiori che si possano sperimentare: ansia, stress e mancanza di fiducia diventano dei compagni quotidiani di cui non ci si può liberare facilmente. In tal caso, è fondamentale iniziare ad osservare i comportamenti del proprio partner.

Lo smartphone è uno degli strumenti più sospetti, ma che è in grado di fornire molti dettagli su un potenziale tradimento. Se la tua metà fa di tutto per proteggere la sua privacy e tende a nascondere i suoi dispositivi, potrebbe avere qualcosa da nascondere e che non desidera farti scoprire.

In 30 secondi potrai scoprire il tradimento

Nella maggior parte dei casi, l’intuito è un alleato infallibile quando si tratta di percepire qualcosa che non va nella relazione di coppia. Se il partner inizia ad avere comportamenti strani con i propri dispositivi digitali è molto probabile che abbia qualcosa da nascondere. Esistono tante strategie per smascherare i traditori: ad esempio, si possono controllare le chat, i numeri memorizzati in rubrica che sembrano particolarmente ambigui oppure si può verificare la presenza di un secondo dispositivo che è stato tenuto nascosto. Queste tecniche sono tutte valide, ma esiste un trucco decisamente più efficace che consente di scoprire un’infedeltà in 30 secondi.

Avete mai sentito parlare dell’app “Calculator Pro+“? Come riporta il sito web “nypost.com“, appare come una banale calcolatrice ma è in grado di salvare i messaggi e le chiamate scambiate con un numero segreto. Questa applicazione, infatti, permette agli infedeli di nascondere le conversazioni con un particolare contatto privato. Se il partner riceve un messaggio da questo numero segreto, il contenuto finisce direttamente nell’app. Tuttavia, basta davvero poco per smascherare questo giochetto: si può controllare il tempo che il partner trascorre sulle varie applicazioni. Utilizzare per tre ore l’applicazione della calcolatrice è decisamente sospetto.