Acquisti: con il trucco delle 72 ore risparmi il 50% in cassa, i maniaci dello shopping lo fanno sempre

Gli esperti svelano un semplice trucchetto per i maniaci dello shopping: seguilo alla lettera per risparmiare molto denaro

Trascorrere una giornata all’interno di un centro commerciale e coccolarsi con lo shopping è un modo perfetto per rilassarsi e prendersi cura di se stessi.

Non è una novità che lo shopping è un vero toccasana per l’umore ed è in grado di ridurre la sensazione di tristezza e malinconia.

In molti lo definiscono “terapeutico” perchè consente di staccare la spina dalla routine quotidiana e dalle mille responsabilità.

Il termine “terapia” non è propriamente adatto, ma dedicare questo momento a se stessi nasconde una ricompensa psicologica a cui è difficile rinunciare.

Il lato oscuro dello shopping

Dedicarsi allo shopping è un’attività amata da migliaia di persone, ma non è un segreto che il costo della vita è decisamente aumentato negli ultimi anni. Esistono, infatti, moltissime altre spese di prima necessità che bisogna sostenere mensilmente e che hanno la priorità.

Adottare delle strategie di risparmio intelligenti è essenziale per arrivare alla fine del mese senza stress. Spesso, le spese impulsive possono mettere seriamente a rischio le finanze personali. Una delle soluzioni efficaci consiste nell’evitare gli acquisti motivati dal piacere.

Il trucco delle 72 ore per risparmiare

Risparmiare è diventata una priorità per migliaia di famiglie che sono in difficoltà economica e che devono gestire il proprio budget per far fronte alle spese di prima necessità. Capita spesso di comprare prodotti che in realtà non servono e questo accade per via degli acquisti impulsivi o emotivi. Questo comportamento può avere un impatto negativo sul bilancio finanziario e può aumentare il rischio di incorrere in difficoltà economiche. Tuttavia, esiste una semplice strategia che consente di risparmiare e di ridurre le spese. Si tratta del trucco delle 72 ore per massimizzare i risparmi.

Come riporta il sito web “ideal.es“, è necessario attendere 72 ore prima di decidere di comprare un determinato prodotto. Nel corso di questo arco temporale, si potranno controllare con maggiore efficacia gli impulsi emotivi che spingono ad investire denaro per qualcosa di cui si può fare a meno. Antonio Tamayo, psicologo della salute presso il centro Activa Psicología di Madrid, sostiene che gli acquisti impulsivi sono dettati dall’emotività e quindi da una sensazione di evitamento o di fuga. In tal caso, il tempo aiuta a prendere delle decisioni più razionali e ad evitare dei comportamenti che possono rivelarsi dannosi.