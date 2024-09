Solo un genio trova subito la lepre nell’immagine: test d’intelligenza difficilissimo | Nessuno ci riesce

Intelligenza e spirito di osservazione sono fondamentali per individuare la lepre, pochissimi riescono a farlo.

Misurare l’intelligenza di una persona è molto più complesso di quanto si possa pensare: infatti anche il test più affidabile e certificato da enti importanti può portarci in errore semplicemente perché l’idea che si ha di intelligenza può divergere da quella comune.

Infatti non tutti considerano che più che di intelligenza, al singolare, si dovrebbe parlare di intelligenze: una persona con una intelligenza logica molto elevata, ad esempio, potrebbe avere invece una intelligenza di tipo emotivo per nulla sviluppata.

Inoltre esiste nella forma mentis più diffusa una sorta di gerarchia delle intelligenze che, però, è totalmente frutto della nostra cultura: così come suonare il pianoforte è considerata una abilità più prestigiosa di saper giocare alla playstation, spesso l’intelligenza logico-matematica è considerata superiore rispetto a quella emotiva.

Oggi con questo test vi proponiamo di mettere alla prova soprattutto l’intelligenza percettiva e il vostro spirito di osservazione: non dovete fare altro che riuscire a individuare, in questa immagine, la lepre.

Pochi secondi per comprendere se avete un buono spirito di osservazione

Non serve logica per risolvere questo test, ma solamente una buona capacità di osservazione: si tratta di un’abilità che viene spesso sottovalutata, ma che è largamente spendibile, invece, nella vita di tutti i giorni così come nel mondo del lavoro.

Lo spirito di osservazione può portare anche a un maggiore spirito critico, in genere è anche un indizio di una certa capacità di introspezione e riflessione, e l’attenzione ai dettagli è più che mai utile in moltissimi ambiti lavorativi. Preparatevi alla soluzione nella prossima immagine: se non avete ancora individuato la lepre prendetevi altro tempo prima di scorrere in giù.

La lepre: vi era sfuggita o l’avevate individuata?

Oltre al tono su tono – la lepre è in verde chiaro su verde scuro – l’altro problema con cui bisogna confrontarsi per individuare la lepre è lo sguardo del cacciatore e del cane raffigurati.

I due soggetti del disegno, infatti, sono rivolti verso destra, e questo fa sì che lo sguardo dell’osservatore tenda a concentrarsi, erroneamente, proprio in quella direzione, fidandosi in modo inconscio delle capacità di ricerca dei soggetti. Invece, la lepre si trova proprio dalla parte opposta, una sagoma nascosta tra i cespugli, quasi un’ombra, affatto facile da trovare. Siete pronti a sottoporre questo test ai vostri amici e gareggiare per vedere chi ha la migliore capacità di osservazione.