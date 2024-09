Test della personalità, il colore che scegli per primo dice chi sei veramente: la verità forse non ti piacerà

Il test dei colori è uno dei più immediati: la tua nuance preferita potrebbe farti scoprire qualcosa che non sei pronto ad accettare.

I test di personalità sono numerosi online, e alcuni di questi richiedono una concentrazione particolare e carta e penna per fare sì che i risultati siano corrispondenti alla realtà.

Altri tipi di test, invece, sono pensati per essere più immediati e si basano, dunque, più che altro su una scelta di istinto invece che su scelte di tipo ragionato che rispecchiano il proprio ragionamento e il modo di agire che più frequentemente si mette in atto.

La personalità di una persona è in genere molto complessa: si tratta di un insieme di modi di pensiero, forma mentis, esperienze attraversate nel corso del proprio vissuto, pregiudizi e caratteristiche che sono state acquisite attraverso l’educazione scolastica e all’interno del proprio nucleo familiare.

Il test relativo ai colori, per quanto possa apparire semplicistico, può darci un’impronta in merito a quale direzione possa prendere la personalità di un individuo: grazie a questa semplice scelta istintuale è possibile determinare alcune caratteristiche base della personalità.

Il test di Luscher: i colori alla base della personalità

Questo test si basa sul principio presente dietro alla teoria dei colori dello psicoterapeuta, sociologo e filosofo svizzero Max Luscher, che presentò una teoria all’epoca rivoluzionaria in merito all’interazione tra colori preferiti e personalità.

Così aveva spiegato: “[…]ogni colore attiva in noi una specifica reazione sensoriale associata ad una precisa valenza emotiva che può rivelarsi in sintonia o in contrapposizione con i nostri atteggiamenti personali indirizzando così le nostre preferenze”. Ora scegli due colori preferiti: ti diranno chi sei.

Scegli due colori e ti dirò chi sei

Se hai scelto il giallo, questo rappresenta la volontà di una certa leggerezza che può aiutarci a vivere bene; allo stesso tempo si possono avere difficoltà quando è necessario affrontare un problema in modo determinato. Se, invece, preferisci l’arancione, questo simboleggia allegria ma anche una buona dose di fermezza. Il rosso è il colore della forza vitale e del desiderio.

Per quanto riguarda i colori freddi, il blu è tradizionalmente associato al desiderio di pace e tranquillità – attenzione, una pace che a volte può rivelarsi una vera e propria gabbia. Se hai scelto il verde sei probabilmente un amante della natura e ciò che brami è l’armonia col mondo che ti circonda. Il nero e il bianco sono entrambi colori e non-color di tipo estremo, indicano che probabilmente hai un atteggiamento manicheo non sempre salutare.