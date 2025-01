Ti ammali troppo spesso: questa tisana la conoscono in pochi ma fa miracoli | Pochi sorsi e ti senti subito meglio

Bastano pochi ingredienti per realizzare una soluzione miracolosa per il sistema immunitario: addio alle influenze

Nei mesi invernali è piuttosto frequente ammalarsi e contrarre virus respiratori a causa di moltissimi fattori che rendono il nostro organismo più vulnerabile.

Contrariamente a ciò che si pensa, non è il freddo in sè a causare le frequenti influenze, bensì è l’abbassamento delle difese immunitarie causato da stress, sbalzi termici o forte umidità.

Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, la prevenzione è fondamentale per evitare di ammalarsi frequentemente. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera e riportata dal sito web “tg24.sky.it“, ha espresso il suo parere: “A livello fisiologico è importante un’alimentazione sana e bilanciata. La rinuncia al fumo e magari l’eventuale assunzione, per esempio, di vitamina B12 o vitamina C”.

Le miracolose tisane contro i malanni stagionali

Con l’arrivo dell’inverno giungono puntualmente anche i classici malanni stagionali. Tosse, mal di gola, raffreddore e febbre sembrano non lasciare via di fuga, ma quando ci si ammala frequentemente è fondamentale trovare delle soluzioni per rafforzare il sistema immunitario e prevenire le influenze.

Durante i mesi più freddi, è necessario prendersi cura del proprio organismo assumendo vitamine e bevande calde che aiutano a contrastare i sintomi influenzali. In particolare, esiste una tisana naturale che ha degli effetti miracolosi per il benessere e la salute.

La tisana miracolosa contro i malanni stagionali

Le tisane sono un vero toccasana per la salute ed il benessere dell’organismo, soprattutto nei mesi invernali più freddi. Possono essere gustate di prima mattina o la sera prima di andare a letto, ma è fondamentale assumerle calde per favorire il loro effetto rilassante e lenitivo. Tuttavia, scegliere gli ingredienti per la propria tisana non deve essere casuale poichè ogni prodotto ha una specifica proprietà. Ad esempio il limone è carico di vitamina C ed è ideale per lenire il mal di gola e favorire la digestione. Anche il tè verde aiuta il corpo a difendersi dai radicali liberi e a ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi.

Per rafforzare le difese immunitarie ed evitare di ammalarsi frequentemente invece si può optare per la tisana di Echinacea. Le sue proprietà antivirali ed immunostimolanti sono perfette per affrontare l’inverno e prevenire malattie da raffreddamento. Grazie alle proprietà nutritive dell’echinacea è possibile rafforzare il sistema immunitario. Preparare l’infuso è semplicissimo poiché basta riscaldare l’acqua e mettere in infusione la bustina o direttamente le erbe. Dopo aver filtrato la tisana, si può gustare questo elisir di benessere.