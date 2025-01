Oroscopo, quale accessorio è indispensabile nella borsa: la risposta è nel vostro segno zodiacale

Se vi sembra che manchi qualcosa nella vostra vita, allora è di sicuro questo: l’accessorio ideale per voi da avere sempre a portata di mano.

Quando usciamo di casa o ci prepariamo per un viaggio molto spesso si ha la sensazione di stare dimenticando qualcosa. Ci convinciamo, tendenzialmente, che sia una semplice sensazione e nulla più.

In realtà potrebbe trattarsi della mancanza di un oggetto vero e proprio, che, invece, dovreste portare sempre con voi.

Come scoprire di cosa si tratta ce lo dice proprio il nostro segno zodiacale.

Basandosi sulle caratteristiche comuni di ogni segno è possibile rintracciare l’oggetto che le stelle stesse ci hanno assegnato. Scopri subito qual è il tuo.

Un accessorio che ci indica direttamente il cielo: se sei nato sotto questo o quell’altro, allora l’oggetto cambia

Anche se si hanno atteggiamenti diversi rispetto ai segni zodiacali o all’oroscopo, in genere si notano una serie di caratteristiche che si hanno in comune con persone dello stesso segno. Basti pensare alla precisione della Vergine o la caparbietà del Capricorno.

I misteri delle stelle vengono interpretati in modo diverso quasi dall’inizio della storia dell’umanità sulla Terra. Grazie a decenni di studio in campo astrologico siamo in grado di descrivere per ogni segno quell’oggetto indispensabile.

Materialismo, a volte è utile: se i soldi non fanno la felicità, questo accessorio vi contribuirà decisamente

Come di consueto, partiamo dall’Ariete. Se siete Ariete, allora dovrete sempre portare con voi una piccola torcia per poter essere pronti all’avventura. Il Toro necessiterà di avere a portata di mano il proprio taccuino dove annotare tutto quello che deve ricordare – e la “lista alla Arya Stark” con le persone che gli hanno fatto un torto.

Si giunge poi al Gemelli, con la sua borraccia sempre piena, per non contribuire alla disidratazione, rischio dell’avere la testa tra le nuvole. Al contrario, il Cancro avrà sempre con sé quel pacchetto di cracker sbriciolati, che gli consentono, però, una rapida ripresa in caso di calo della pressione.

Per il Leone, un oggetto meno utile ma di maggiore significato è d’obbligo: quel portachiavi che il fratello gli ha regalato in un moto d’affetto imbarazzato lo solleverà da tutti i dubbi mentre procede nell’impresa della settimana. Vergine, il pettinino da tenere nella borsa deve essere di dimensioni ridotte, ma garantirà sempre uno stile senza difetti. La Bilancia, ci vorrebbe la ricordella di Harry Potter: in assenza di questo, basterà portare con sé il cellulare con tutte le sveglie che ricordano gli impegni.

Allo Scorpione, specie se uomo, tocca qualche caramella che lo addolcisca, mentre il Sagittario il medicinale che usa sempre quando ha mal di schiena o mal di pancia. Il Capricorno è in pace con sé stesso con quegli occhiali da sole scuri che ne celano l’espressione assonnata – o contrariata. L’Acquario, invece, si sentirà a posto con lo spray al peperoncino per difendersi da tutte le critiche. Infine, ai Pesci, ironicamente, un mini ombrello, così che la tempesta non lo colga impreparato.