Vacanze estive, la mia migliore amica mi ha chiesto di prenotare in questo periodo preciso: si risparmiano centinaia di euro

Non perdere la possibilità di visitare la tua meta preferita: se prenoti in questi giorni risparmi molto denaro

Da poche settimane è iniziato il nuovo anno e anche se l’estate può sembrare molto lontana, migliaia di persone sono già all’opera per organizzare la vacanza perfetta.

Com’è noto, ridursi all’ultimo minuti per organizzare le ferie estive non è sicuramente la scelta ideale. Il rischio è di doversi accontentare di una meta meno desiderata, ma soprattutto di trovare prezzi più elevati del solito.

Al contrario, è opportuno organizzare le vacanze estive con largo anticipo in modo da beneficiare di offerte vantaggiose e convenienti.

No al last minute: prenota con anticipo il tuo viaggio ideale

Organizzare la vacanza dei propri sogni, al contrario di ciò che comunemente si pensa, richiede tanta organizzazione ed impegno. Ridursi all’ultimo minuto non è per nulla vantaggioso in termini economici e si rischia di dover rinunciare al viaggio perfetto.

Moltissimi esperti di viaggi consigliano di organizzare la vacanza con largo anticipo e di rinunciare una volta per tutte all’idea del last minute. Vediamo nel dettaglio qual è il periodo migliore per prenotare un volo aereo e risparmiare centinaia di euro per un viaggio da sogno.

Prenota il viaggio in questi giorni e risparmia centinaia di euro

L’estate sembra tanto lontana, ma come consigliano i migliori esperti di viaggi, è fondamentale pianificarle con largo anticipo per aggiudicarsi l’offerta migliore. In molti si chiedono quale sia il momento migliore per prenotare una vacanza da sogno al mare e al tempo stesso risparmiare centinaia di euro. Al momento ci sono moltissime offerte sulle principali piattaforme di viaggi ed è possibile già bloccare dei voli a partire da soli 60 euro. Il periodo migliore per prenotare il viaggio è proprio il mese di gennaio in cui si ha ampia scelta a costi minimi.

Nel primo mese dell’anno, le compagnie aeree mettono a disposizione dei voli low cost imperdibili. La piattaforma Skyscanner ha già pubblicato moltissime offerte vantaggiose non solo in termini economici, ma anche di flessibilità. Infatti, prenotando già in questi giorni è possibile avere un ampia possibilità di scelta sugli orari dei voli e sui posti migliori da visitare. Per chi desidera un’estate all’insegna del sole e del mare, ci sono moltissime possibilità: ad esempio il volo per Corfù è disponibile a partire da 55 euro, mentre per chi non può rinunciare anche alla vita notturna può optare per Barcellona a soli 70 euro. Per i viaggiatori, gennaio è il mese delle opportunità ed è necessario affrettarsi per coglierle al volo.