Trigliceridi alti: il consiglio degli esperti per tenere sotto controllo questo valore | Ti basta farlo per 2 ore a settimana

Per abbassare il valore dei trigliceridi, gli esperti consigliano di adottare questa strategia: basta essere costanti

Tenere sotto controllo la propria salute è fondamentale per vivere una vita serena e piena di energia. Uno stile di vita sano può sicuramente fornire un aiuto indispensabile.

Tra i valori che spesso sono fuori controllo troviamo i trigliceridi, ovvero i principali grassi presenti nell’organismo.

Quasi tutti i trigliceridi presenti nel sangue derivano dall’alimentazione ed è per tale ragione che mangiare in modo equilibrato può migliorare la qualità della vita.

Tuttavia, gli esperti consigliano anche altre strategie semplici per tenere a bada questi valori ed evitare conseguenze anche molto gravi.

L’alimentazione da seguire per abbassare i trigliceridi

L’alimentazione sana ed equilibrata è responsabile di gran parte del corretto funzionamento del nostro organismo ed è fondamentale prendersene cura. In base a ciò che mangiamo è possibile tenere sotto controllo il livello dei trigliceridi, prevenendo così problemi di salute più gravi.

Limitare gli eccessi è sicuramente un ottimo punto di partenza, ma come riporta il sito web “my-personaltrainer.it“, è importante anche eliminare l’alcol, consumare molta verdura e limitare i cibi ricchi di zuccheri. L’alimentazione però deve essere accompagnata anche da attività fisica.

Il consiglio degli esperti per tenere sotto controllo i trigliceridi

Avere un’alimentazione variegata e ricca di nutrienti è essenziale per limitare l’apporto di grassi saturi che possono provocare gravi conseguenze per la salute. Tuttavia, per tenere sotto controllo i trigliceridi nel sangue è utile anche adottare altri accorgimenti che, abbinati ad una sana dieta, possono notevolmente migliorare la condizione di salute. Ad esempio, anche l’esercizio fisico può aiutare a metabolizzare meglio i grassi dannosi ed i carboidrati assunti con l’alimentazione. Bisogna tenere a mente che i trigliceridi per gli sportivi normopeso devono essere mediamente inferiori ai 100 mg/dl.

Praticare workout ed esercizi fisici aiuta anche a mantenere equilibrato il proprio peso corporeo, favorendo anche un senso di benessere generale. Inoltre, l’attività motoria aiuta anche a prevenire il diabete e a migliorare l’efficienza cardiovascolare. Per ottenere questi benefici è necessario seguire un programma di attività aerobica e optare per una corsa, una passeggiata, il ciclismo o il nuoto. L’allenamento deve avvenire almeno 3 volte a settimana ed ogni workout deve avere una durata media di circa 40 minuti. In tal senso, per ridurre il livello di trigliceridi basta impegnarsi solo due ore a settimana, ma l’organismo ne beneficerà.