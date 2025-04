Ultim’ora, introdotta la Tassa Under 40: “dovete cacciare 600 euro” | Se vi rifiutate vi trovate senza neanche capelli in testa

Invece di diminuire, le tasse aumentano: non stupisce che gli under quaranta siano al verde, una novità che ti fa svenare.

La generazione attuale dei cosiddetti giovani adulti non è messa molto bene.

Specialmente dal punto di vista economico, la situazione è sempre più critica.

Tutto è più difficile attualmente, dal fare la spesa al comprare una casa.

Eppure, sembra non esserci tregua: un’altra spesa giunge a rendere la quotidianità dei giovani adulti sempre più soffocante.

Non serve a niente l’SOS degli under 40, un’altra tassa alleggerisce le loro borse

Le tasse vere e proprie, quelle imposte dallo Stato, costituiscono già una problematica urgente e una pressione economica che pare essere senza via di uscita. Non sono sempre lo stesso tipo di tasse quelle che sono praticamente d’obbligo e vanno a costituire delle spese fisse da affrontare. Alcune di queste, infatti, sono praticamente delle spese obbligate a livello sociale, che sono diventate sempre di più.

Quando si superano i quarant’anni, si sa, alcuni tipi di spese tendono a lievitare, specialmente quando si parla della cura della persona. La situazione, però, sta cambiando ancora una volta a sfavore degli under quaranta. Se, fino a qualche anno fa, non era necessario tingere i capelli finché non si arrivasse ai 40 anni, oggi è molto più comune che spuntino capelli bianchi già da quando si è davvero giovani. Ecco questo perché sta accadendo a che cosa comporta.

Una tassa da pagare una volta al mese: se non lo fai non puoi più andare in giro

I capelli bianchi, sfortunatamente, sono tra le tante caratteristiche estetiche poco o per niente accettate dalla nostra società. Come sempre, sono le donne a essere maggiormente bersagliate su questo e sottoposte a una forte pressione estetica che le spinge a dover fare una colorazione ai capelli. Secondo alcuni, tra i giovani i capelli bianchi tendono a venir fuori prima del tempo rispetto a quanto accadeva tempo fa.

Ecco perché anche gli under 40 ormai sono condannati a pagare un parrucchiere che una volta al mese faccia la tinta. C’è anche chi sceglie di acquistare colorazioni online o presso negozi specializzati e applicarle da sola o con l’aiuto di amici o parenti. Ricordiamo ancora una volta, tra l’altro, che le donne sono quasi obbligate dal giudizio sociale a fare la tinta. Una donna con alcuni o molti capelli bianchi, a meno che non siano tutti bianchi (cosa che può avvenire solamente in età davvero avanzata), è spesso considerata sciatta. Ecco che a 50 euro al mese se ne arrivano a pagare ben 600 l’anno.