WhatsApp, arriva la funzione “bugiardino”: attivala e tuo figlio prenderà tutti 10 a scuola | Quest’anno promosso a pieni voti

Le funzionalità di WhatsApp possono essere utili anche per i tuoi figli: con questo metodo il successo è assicurato

WhatsApp è uno strumento di comunicazione che ha completamente cambiato il modo di relazionarsi con gli altri.

Grazie alla sua semplicità ed immediatezza, l’app di messaggistica istantanea viene usata anche in contesti professionali per velocizzare l’interazione.

Da qualche anno, ormai, WhatsApp è utilizzato anche nelle scuole. Ad esempio, vengono create chat di gruppo delle classi a cui partecipano anche i docenti.

Questa applicazione, però, possiede moltissime funzionalità che in molti ignorano ma che possono rivelarsi estremamente utili in diversi contesti della quotidianità.

WhatsApp: attiva la modalità scuola

WhatsApp possiede molte impostazioni che permettono agli utenti di interagire con i propri contatti e migliorare l’esperienza di comunicazione. In pochi sanno che sull’app si può attivare la modalità scuola progettata per eliminare le disattenzioni degli studenti.

Ad esempio, con la modalità “non disturbare” si disattivano tutte le notifiche e si riduce il rischio di interruzioni inutili. Questa funzionalità scuola che in molti ignorano consente agli studenti di migliorare le performance scolastiche grazie al chatbot di Intelligenza Artificiale.

La modalità “bugiardino” di WhatsApp

WhatsApp è uno strumento utile non solo per comunicare in modo rapido ed efficace, ma può rivelarsi indispensabile anche per gli studenti come supporto per gestire al meglio l’apprendimento o gli impegni scolastici. Meta AI è una funzionalità di WhatsApp che, grazie all’Intelligenza Artificiale, fornisce spiegazioni chiare su qualunque argomento. Ad esempio, se dovete affrontare un’interrogazione di matematica ma non avete ben compreso i concetti, potete chiedere: “Spiegami il teorema di Pitagora“. In questo modo, Meta AI fornirà una spiegazione dettagliata e semplice di tutti i passaggi da seguire per chiarire il concetto.

Come riporta il sito web “infobae.com“, la modalità scuola si rivela estremamente utile per affrontare qualunque materia scolastica. Potete usarlo anche per avere dei chiarimenti su come impostare un saggio, su come rispettare i principi grammaticali ed ottenere una relazione strutturata e corretta. Non è tutto poichè Meta AI consente anche di ottenere dei riassunti ben fatti: ad esempio, se intendete comprendere il contenuto di un testo molto lungo, basterà chiedere all’app di fornirvi solo gli elementi più importanti del testo. Naturalmente, come per ogni altra chatbot, è necessario consultare anche altre fonti per verificare l’affidabilità delle risposte ottenute. In questo modo, lo strumento può rivelarsi estremamente utile per migliorare il rendimento scolastico e per apprendere concetti anche molto complessi.