Carnevale, non comprare qui le Chiacchiere, un vassoio costa come dal gioielliere | Spazzoli 30€ in 5 minuti

I dolci di Carnevale diventano cari come l’oro: ecco quanto paghi un vassoio di chiacchiere, il dessert più amato da grandi e piccini.

Non esiste festa senza il suo dolce tipico. Per ogni occasione, noi italiani siamo bravissimi a trovare il dessert da portare in tavola, come per il Carnevale, dove sono immancabili castagnole e chiacchiere.

Peccato, però, che queste ultime abbiano un prezzo davvero assurdo, non alla portata di tutti. Difatti, che preferisce acquistarle anziché prepararle a casa, dovrà fare i conti con cifre spropositate.

Ti basteranno solo 5 minuti per spazzolarti 30 euro. Una proporzione a dir poco incredibile, se si pensa che stiamo parlando di un semplice dolce eppure, negli ultimi anni, il prezzo delle chiacchiere non fa che aumentare. Ecco di dati di Altroconsumo.

Un Carnevale salato

Quest’anno, secondo quanto riportato da Altroconsumo, i prezzi di chiacchiere e castagnole sono lievitati. Il divario tra i prezzi dei supermercati e quelli delle pasticcerie è parecchio evidente. Di recente, ha fatto parecchio discutere il prezzo delle chiacchiere di Iginio Massari. Il re della pasticceria, infatti, sta sponsorizzando i suoi dolci di Carnevale, ma c’è un dettaglio che è saltato subito all’occhio degli utenti web, ovvero il costo. Le sue chiacchiere vengono ben 100 euro al chilo. Una follia, per molti, che non riescono a comprendere il perché di tale cifra.

Fino all’8 marzo, nei suoi punti vendita di Milano, Brescia, Roma, Torino, Verona e Firenze, il pasticcere venderà le sue chiacchiere e lo farà con un rincaro di oltre il 20%, rispetto allo scorso anno. Fortunatamente, nelle altre pasticcerie del nostro Paese, i prezzi non sono così alti, ma i consumatori hanno comunque notato un eccessivo aumento.

I dati di Altroconsumo

Stando all’indagine di Altroconsumo, i prezzi delle chiacchiere variano notevolmente, a seconda di dove si acquista il prodotto. Infatti, mentre nei supermercati il costo si aggira attorno ai 6,36 euro al chilo, nelle pasticcerie si può arrivare fino a 60 euro. Ovviamente, è per via della qualità artigianale e degli ingredienti scelti che c’è tale disparità di prezzo. Per molti, però, il prezzo è alquanto esagerato, quasi al pari di un accessorio in gioielleria.

Rispetto allo scorso anno, il costo di questi dolci è aumentato di circa il 5%, quindi, per questo 2025, il Carnevale sarà un po’ più salato. I più golosi, però, non potranno rinunciare a un bel vassoio di chiacchiere. In alternativa, puoi sempre prepararle a casa, risparmiando e divertendoti.