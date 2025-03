Filtro Lavatrice: con questo metodo intelligente lo pulisci senza allagare casa e in pochi minuti

Prova il metodo più geniale per pulire il filtro della lavatrice, senza che il bagno venga inondato: questo il segreto per farlo.

Gli elettrodomestici hanno bisogno di una corretta manutenzione, affinché questi funzionino alla perfezione. Per questo motivo, sia che parliamo di lavastoviglie, sia che parliamo di lavatrice o altri piccoli dispositivi elettrici, è indispensabile procedere a una pulizia accurata.

In particolare, la lavatrice, indispensabile e presente in tutte le abitazioni, per far sì che garantisca un bucato perfettamente lavato e profumato, ha bisogno di maggiori attenzioni.

Uno dei passaggi fondamentali è la pulizia del filtro. Vediamo perché è così importante pulirlo e, soprattutto, come fare per eseguire la procedura senza allagare il bagno.

Perché pulire il filtro

Il filtro della lavatrice andrebbe pulito regolarmente, circa ogni sei mesi, per permettere all’elettrodomestico di funzionare alla perfezione. Ovviamente, è fondamentale anche per preservare la qualità dei capi d’abbigliamento che laviamo, perché i residui di sporco che si accumulano all’interno del filtro potrebbero compromettere l’intera performance della lavatrice stessa. Per questo, non si tratta di un passaggio banale, come molti credono.

All’interno del filtro, vengono catturati capelli, pelucchi degli indumenti, residui di sporco e altre impurità. A lungo andare, lo sporco ostruisce il passaggio dell’acqua e non permette alla macchina di funzionare come dovrebbe. Se quello che ti spaventa è il fatto di allagare il bagno e sei frenato per questo motivo, non temere, perché il filtro potrà tornare come nuovo, senza troppi imprevisti. Scopriamo insieme come fare.

Metodo veloce per la pulizia del filtro della lavatrice

Se cerchi un metodo veloce per la pulizia del filtro della tua lavatrice, sei nel posto giusto. Innanzitutto, per evitare di prende la scossa, stacca la spina dell’elettrodomestico dalla corrente. Per gestire tutta l’acqua che potrebbe fuoriuscire, prendi un secchio o un asciugamano. In questo modo, il bagno non si allagherà e tu potrai pulire il filtro senza intoppi. Utilizza dei guanti, così le tue mani non verranno a contatto diretto con tutto lo sporco che potrebbe venire fuori.

In genere, il coperchio del filtro si trova nella parte anteriore della lavatrice. Una volta individuato, aprilo con delicatezza e lascia uscire tutti i residui accumulati col tempo. Dopo che la zona è completamente libera, puoi procedere con la pulizia, Risciacqua il filtro sotto l’acqua corrente e, se lo sporco è ostinato, puoi servirti di un vecchio spazzolino da denti per rimuoverlo a fondo. Con un panno umido, poi, pulisci delicatamente anche il vano in cui era posizionato il filtro. Prima di reinserire quest’ultimo, lascialo asciugare per bene. Dopodiché, rimontalo nel modo corretto e chiudi il coperchio. A questo punto, la tua lavatrice sarà pronta per essere azionata di nuovo e i tuoi indumenti risulteranno più profumati e perfettamente lavati.