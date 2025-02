2400 Posti Vacanti: cercano in tutta Italia | Queste tutte le posizioni aperte per candidarsi

Scopri i posti di lavoro disponibili in tutta Italia: ecco le figure che ricercano e come candidarti, prima che scada il termine.

Trovare lavoro sembra sempre più difficile, specie per i giovani, che si stanno affacciando al mondo dell’indipendenza, il mondo degli adulti che dovrebbe dare loro grandi soddisfazioni.

Invece, purtroppo, le cose non vanno sempre come si vorrebbe e molti finiscono con lo svolgere professioni che non amano, solo per avere uno stipendio che gli permetta di vivere.

Fortunatamente, però, sono stati messi a disposizione 2400 posti, in tutta Italia e questa è un’occasione da non perdere assolutamente. Scopri quali sono le posizioni aperte e come candidarti.

L’importanza della garanzia

Non è semplice trovare un lavoro che dia una garanzia per il futuro, a meno che non parliamo di impieghi nella Pubblica Amministrazione. Questo genere di occupazione, alla quale si accede, per lo più, tramite concorso, consente di lavorare in un ambiente altamente qualificato, di avere la possibilità di crescita professionale, di ricevere uno stipendio proporzionato alle tue mansioni.

Sul portale inPA, è possibile trovare sempre nuovi bandi, ufficiali e aggiornati. Quest’anno, sono diverse le opportunità per i cittadini italiani e quella che mette a disposizione 2400 è una delle più importanti. Si tratta di un maxi concorso, per la ricerca di diverse figure, con requisiti specifici. Cerchiamo di capirne di più al riguardo.

Una mega opportunità

Il maxi concorso di cui vi parliamo è quello all’Agenzia delle Dogane. In particolare, si ricercano 461 assistenti diplomati e 69 funzionari laureati, per il 2025; 448 funzionari laureati e 116 assistenti diplomati, per il 2026; 245 funzionari laureati e 77 assistenti diplomati, per il 2027. Un bel piano triennale, che darà l’occasione a tantissimi giovani di mettersi in gioco. I requisiti, dunque, oltre a quelli classici, che valgono per tutti i concorsi e che hanno a che fare con la condotta della persona che si candida, riguardano anche i titoli di studio. A seconda della posizione per la quale ci si intende candidare, occorrerà il diploma di scuola secondaria di secondo grado o una qualsiasi laurea, triennale, magistrale o specialistica.

I candidati affronteranno un’unica prova scritta, un test a risposta multipla, da svolgere su un tablet. Tra le materie d’esame ci sarà diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto civile, diritto dell’Unione Europea. Non appena sarà disponibile il bando, potrai acquistare i manuali adatti alla preparazione e iniziare a studiare, esercitandoti sui test specifici.