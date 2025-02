Dimmi che colori scegli e ti dirò quanto ti farà guadagnare il tuo lavoro | Se azzecchi quello giusto ti riempiono di quattrini

Un colore può rivelare molto di te e della tua personalità: in base a quello che scegli, puoi scoprire quanto guadagnerai al lavoro.

Fin da quando siamo bambini, non facciamo altro che pensare al nostro colore preferito. Questo può variare, in base all’età e al periodo che viviamo, oppure può rimanere lo stesso, per tutta la vita.

Con il tempo, ci rendiamo conto che anche un semplice colore, in realtà, può dire molto di noi stessi e della nostra personalità.

Forse, però, non sai che il colore è anche un indicatore di guadagno. In base a quello che scegli, potrai scoprire qualcosa di più sulla tua posizione lavorativa e sulla retribuzione. Vediamo insieme gli abbinamenti.

La psicologia del colore

La psicologia del colore spiega che le tonalità che ci attraggono sono quelle che ci rappresentano. Non si tratta di magia, né tantomeno di superstizione, ma solamente di modelli psicologici, che hanno alla base degli studi. Alcuni colori vengono associati a determinate caratteristiche e peculiarità, e ciò significa che non siamo noi a scegliere un colore, ma è il colore a scegliere noi.

Non si parla solo di caratteristiche che intervengono nella sfera privata, perché è anche il mondo lavorativo a essere influenzato dalle diverse tonalità, che rendono l’ambiente più ricco, creativo e diversificato. Non siamo tutti dello stesso colore e non abbiamo tutti le stesse caratteristiche, ed è proprio questo a rendere il mondo un posto magico. Le nuance si mischiano e danno vita a delle sfumature meravigliose, anche se, alla fine, ognuno di noi ha un tono specifico. Nel mondo del lavoro, questi sono i colori che hanno funzionano meglio e godono di risultati migliori.

Colore e lavoro

I tre colori che prendiamo in analisi e che danno vita a caratteristiche importanti, nel mondo del lavoro, sono il blu, il giallo e il rosso. Se scegli uno di questi tre colori, significa che potresti riempirti di quattrini. Il blu appartiene a una personalità calma, riflessiva e attenta ai dettagli. In ambiente lavorativo, questo si tradurrà in ottime capacità di comunicazione. Chi sceglie il blu è una persona che rappresenta il sostegno dei colleghi, un punto d’appoggio, un dipendente in grado di portare il massimo dell’armonia nel team. Chi, invece, sceglie il rosso, lo fa perché, in fondo, sa di avere una personalità forte, determinata e orientata all’azione. Questo colore dimostra che non hai paura di osare, di prendere le situazioni in pugno. Sei un leader naturale, in grado di distinguersi in un ambiente dinamico e competitivo.

Un altro colore che, nel mondo del lavoro, la dice lunga sulla tua personalità è il giallo. Questo è il colore della creatività e dell’innovazione. Una persona che sceglie il giallo, all’interno di un team, è una grande risorsa. Attraverso l’analisi di queste tonalità e del significato che nascondono, potrai avere maggiore consapevolezza di come appari agli altri e dei risultati che puoi portare a casa.