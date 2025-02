Come rubare un’auto da 400.000€ usando un solo SMS | Se l’hanno fatto con questo bolide figurati cosa ci mettono a fregare la tua

Un SMS può essere sufficiente per impossessarsi illecitamente della tua automobile: attenzione alla nuova truffa

Moltissimi automobilisti sono abituati agli stratagemmi utilizzati dai delinquenti per impossessarsi illecitamente del veicolo.

Questo fenomeno continua a destare molta preoccupazione e in Italia sono circa 2 milioni i cittadini che hanno subito un furto dell’automobile.

Sono tantissimi gli inganni messi in pratica dai malviventi ed in particolare, approfittano di una distrazione del conducente per rubare l’auto.

La “manovra del sassolino”, lo specchietto rotto, il finto investimento sono solo alcune delle procedure utilizzate per compiere il furto.

Il metodo innovativo per il furto dell’automobile

Quando ci si mette al volante della propria automobile è sempre opportuno fare attenzione a ciò che accade fuori e ai potenziali pericoli dei malviventi. Infatti, le tecniche utilizzate per truffare le vittime diventano sempre più sofisticate e difficili da contrastare.

Siamo abituati ai classici metodi di distrazione, ma pare che ci siano tecniche molto più creative per rubare un’auto. Infatti, un uomo della Florida è riuscito ad impossessarsi illecitamente di un veicolo utilizzando un semplice SMS.

Un SMS per rubare un’auto da 400.000€

Molti malviventi studiano le tecniche più innovative per compiere un furto e passare inosservati. Tuttavia, un uomo proveniente dalla Florida ha utilizzato tutta la sua immaginazione per compiere il furto. L’uomo è riuscito a mettere in pratica un piano creativo per impossessarsi di un veicolo utilizzando un semplice SMS. Come riporta il sito web “carandmotor.gr“, il ladro è riuscito a risalire al numero di cellulare di un’autista incaricato di trasportare una Rolls-Royce Cullinan del 2022, dal valore di circa 400 mila euro, dal Michigan fino ad una fiera di Miami. Fingendosi un dipendente del negozio, il truffatore ha convinto l’autista a consegnare l’automobile ad un indirizzo diverso da quello stabilito.

Senza destare alcun sospetto e con un grande spirito creativo, il truffatore ha comunicato l’indirizzo di un parcheggio in cui ad attendere l’autista non c’era certamente la fiera automobilistica. La vicenda ha iniziato a preoccupare i dipendenti della concessionaria quando l’auto non è arrivata a destinazione all’orario prestabilito. Circa due ore dopo, l’autista della Rolls-Royce comunica di aver consegnato l’auto ad un indirizzo differente. La concessionaria ha subito diffuso la notizia sui canali social ed ha offerto un compenso di 20.000 dollari a chiunque fosse stato in grado di localizzare il SUV. Le vittime hanno anche cercato di contattare il ladro sul numero fornito dall’autista ed il finale è stato a dir poco sorprendente: non solo l’ingegnoso truffatore ha risposto al telefono, ma ha anche inoltrato delle foto in cui mostrava di aver rimosso il localizzatore GPS.