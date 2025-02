Telefonate indesiderate: come bloccarle definitivamente con il registro pubblico delle opposizioni

Dì addio alle telefonate che disturbano, anche nei momenti meno opportuni: ecco come bloccare i numeri che non sono ben accetti.

Chissà quante volte ti sarà capitato di sentire il telefono squillare e affrettarti a rispondere, per poi scoprire che si tratta di una chiamata indesiderata.

Nella maggior parte dei casi, questo accade quando sei sotto la doccia, quando sei al lavoro, quando ti trovi dall’altra parte della casa rispetto al cellulare. Insomma, queste telefonate sono una vera seccatura, ma c’è un modo per evitarle del tutto.

Scopri come bloccarle definitivamente, grazie al registro pubblico delle opposizioni.

Niente più disturbatori

Il registro pubblico delle opposizioni, conosciuto anche come RPO, è un servizio gratuito per tutti i cittadini. Si tratta di qualcosa davvero utile da sfruttare, nata con lo scopo di bloccare tutti gli operatori di telemarketing, che chiamano in ogni momento della giornata. Fortunatamente, grazie a questo stratagemma, sarà più facile tenerli alla larga.

Ogni operatore, infatti, dovrà registrarsi al sistema e comunicazione, al Gestore del Registro, le liste di numeri che vuole contattare. Entro 24 ore dalla richiesta, queste liste saranno restituite, eliminando i numeri dei cittadini che hanno deciso di iscriversi al registro e, quindi, di non essere più disturbati dalla pubblicità telefonica. Le liste avranno una validità di 15 giorni. Vediamo insieme come avviene la registrazione.

Come iscriversi al registro

Iscriversi al registro è molto più semplice di quello che sembra. Ti basterà compilare un apposito modulo, che trovi sul sito del Registro pubblico delle opposizioni o, in alternativa, puoi contattare il numero verde 800 957 766, per le utenze fisse o il numero 06 42986411 per il telefono mobile. Inoltre, puoi anche scegliere di inviare un modulo digitale all’indirizzo e-mail iscrizione@registrodelleopposizioni.it. Come vedi, le possibilità di iscrizione sono davvero molte, quindi non ti resta che scegliere la più sbrigativa e comoda, per le tue esigenze e goderti un po’ di pace. Non sentirai più il telefono squillare inutilmente e ti rintracceranno solamente i tuoi contatti, coloro con cui vuoi parlare realmente.

Sul portale dedicato, potrai trovare tutte le informazioni necessarie e un documento di FAQ, da leggere per avere le idee più chiare. Sfruttare questa opportunità ti consente di dire addio al telemarketing e di sfruttare al meglio la tua privacy. Non farti più disturbare da telefonate indesiderate e scegli tu a chi dare la possibilità di chiamarti o meno.