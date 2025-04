730, “da oggi ricevete soldi se lo compilate”: vi arricchite stando a casa | Arrivata la svolta

730, da oggi cambiano le regole per ottenere i soldi dopo la compilazione: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso i nostri lettori sono sempre affamati di informazioni circa alcuni temi cadi della nostra vita legati all’aspetto economico-finanziario sul quale tutti ci riflettiamo e ne vogliamo sapere sempre di più. Nel corso di questo articolo, infatti, approfondiremo proprio il discorso legato al 730 e a tutto ciò che ne concerne, visto le regole che stanno cambiando e non ne veniamo a capo.

Quando sentiamo parlare di modello 730, la nostra vita va a rotoli; il motivo è sempre stato legato alla compilazione e alla difficoltà di farlo in maniera del tutto autonoma. Come speso abbiamo consigliato ai nostri lettori, per la compilazione di questo importante documento bisogna rivolgersi a chi di competenza come un CAF o un commercialista o, se si è in grado, è bene seguire le istruzioni sulla compilazione proprio dall’Agenzia delle entrate.

Oggi, però, le cose stanno cambiando e, proprio circa la compilazione sono state dette nuove regole e leggi che semplificano la vita ai contribuenti in men di quel che non si dica.

Andiamo ad approfondire il discorso proprio nel corso del prossimo paragrafo: ecco i dettagli e le curiosità legate al 730 e a tutto ciò che ne concerne.

Modello 730, ecco cosa sta per cambiare nel 2025: i dettagli

L’Agenzia delle entrate, con l’arrivo del nuovo modello 730 ha deciso di introdurre una novità che semplificherebbe la vita a moltissimi di noi. stiamo parlando del Quadro T, una sezione dedicate alla plusvalenza finanziaria comprese quelle legate a investimenti digitali e criptovalute.

Per chi non ha la partita Iva, infatti, questo quadro semplifica molto le cose perché può inserire questi dati direttamente nel 730, risparmiando tempo, costi e confusione. In questo quadro T puoi inserire: azioni, obbligazioni, ETF e partecipazioni societarie, partecipazioni qualificate, cripto-attività, come la vendita, lo scambio o la conversione di criptovalute se non superi i 2000 euro annui, strumenti finanziari complessi e rivalutazioni.

Chi deve compilare il quadro T

Questo nuovo quadro T si rivolge ad una ampia fetta di cittadini tra cui chi fa trading online e chi ha comprato e venduto cripto valute.

In particolare lo devono compilare: i contribuenti senza partita IVA che hanno ottenuto plusvalenze nel 2024, chi ha guadagnato dalla vendita di cripto-attività oltre i 2.000 euro, chi ha effettuato una rivalutazione delle proprie criptovalute al 1° gennaio 2023 e chi ha minusvalenze pregresse da compensare o vuole recuperare imposte versate in eccesso negli anni precedenti.