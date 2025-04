Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: torna il sole dopo la crisi al GF | Cos’era successo e come hanno fatto pace

Dopo la tempesta, torna sempre il sereno: vieni subito a scoprire quello che è accaduto tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una delle coppie più amate e seguite. Il loro amore ha una grande passione in comune, quella per la danza.

Negli ultimi anni, però, a occupare i loro cuori è arrivata Maria, la loro prima figlia. Sono una famiglia ricca di energie, sprizzante di gioia, che, però, ha dovuto superare qualche periodo di difficoltà.

I fan, infatti, ricorderanno la crisi del GF e tutto ciò che è successo alla coppia di recente. Vediamo come stanno ora le cose.

Un amore per la vita

La coppia formata da Russo e Turchi sembra essere senza tempo. Chiunque li conosce e li associa sempre, l’uno all’altra, incondizionatamente. Probabilmente, ciò accade anche perché i due hanno sempre vissuto fianco a fianco, nella vita privata, così come nel lavoro, condividendo lo stesso amore per la danza.

Dunque, sembra quasi impossibile immaginare che tra loro possa esserci stata una crisi, eppure è proprio così che sono andate le cose. Chiunque abbia seguito il Grande Fratello, o si sia interessato di gossip, sa che il coreografo ha preso parte al reality, rischiando però di mettere a serio rischio il suo matrimonio con Carmen. Ricordiamo insieme il motivo della loro crisi e scopriamo come hanno fatto pace i due ballerini.

Tornati insieme, più uniti di prima

Anche tra quelle coppie storiche e inseparabili è giusto che, di tanto in tanto, ci sia qualche momento di tensione, in grado di rafforzare ancora di più il rapporto. La crisi, se superata, permette di godersi il sole. Ed è proprio quello che è accaduto tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, dopo che il ballerino è entrato nella casa del GF. All’uomo era arrivate delle voci su presunti flirt della moglie, con vari personaggi, persino Stefano De Martino. Ovviamente, Carmen ha smentito qualunque insinuazione, sostenendo che, da quaranta due anni a questa parte, il suo vero e unico amore è sempre stato solo Enzo Paolo.

Per far fronte alla crisi, la Russo ha cercato di fare di tutto, ma non nasconde che i due sarebbero stati vicino all’addio. Fortunatamente, è scattato qualcosa che ha cancellato ogni malumore e malcontento. Quando Carmen è entrata nella casa del Grande Fratello per stare con suo marito, e vi è rimasta per una settimana, i ballerini hanno fatto l’amore e hanno lasciato che fosse la passione a mettere una pietra sopra a tutto il polverone mediatico che li aveva avvolti. Dopo un matrimonio che va avanti dal 1987, una figlia e tantissimo amore alla base, sembrava quasi impossibile che tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi potesse finire. Ora, però, i due sono tornati insieme, più uniti e innamorati di prima.