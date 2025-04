Gambe gonfie: oltre a fare attenzione a tavola, è necessario dormire in questa posizione per miglioramenti immediati

Dai una svolta all’aspetto delle tue gambe e impara a dormire dal verso giusto: ecco cosa fare per eliminare ogni gonfiore.

Chissà quante volte avrai avvertito quella fastidiosa sensazione di gonfiore alle gambe, specie in estate, quando le temperature aumentano e il corpo diventa meno tollerante.

La realtà è che, spesso, ci viene suggerito di cambiare le abitudini che abbiamo a tavola e di migliorare il nostro stile di vita.

Purtroppo, però, alle volte questo non basta e occorrerebbe fare molto di più. Una delle cose che può fare la differenza, per esempio, è la posizione che assumi per dormire. Ecco qual è quella ideale per dire addio alle gambe gonfie.

Trucchi e segreti per gambe più sgonfie

Per avere delle gambe più sgonfie, tutti consigliano di partire dall’alimentazione. Laddove i cibi che si consumano sono ricchi di sostanze che ostacolano il benessere delle nostre gambe, sarebbe opportuno riconsiderare le abitudini alimentari e introdurre pietanze drenanti. Tra i cibi migliori, perfetti per una dieta sana, ci sono le mele, le fragole, le banane, le pesche, le albicocche, l’anguria, gli asparagi, i cetrioli, l’ananas, le cipolle, i mirtilli, i finocchi, le prugne, i lamponi, le uova, gli spinaci, i pomodori, la lattuga, i ribes.

Dopo aver capito quali sono gli alimenti più opportuni e salutari da portare in tavola, dovresti anche introdurre un po’ di attività fisica, nelle tue giornate. Il movimento è indispensabile per attivare la circolazione e permettere alle gambe di mantenersi più snelle e meno gonfie. Anche se con il caldo passa la voglia di allenarsi, ci sono degli esercizi per gambe gonfie da fare direttamente a casa, con il solo aiuto di un tappetino e tanta forza di volontà. Esercizi semplici e veloci che, se ripetuti a lungo, possono dare grandi soddisfazioni. Inoltre, per un effetto ancora più evidente, dovresti evitare abiti troppo stretti, tacchi alti o scarpe troppo basse. È importante che il corpo sia in pieno comfort affinché le gambe non si gonfino. Con qualche massaggio drenante o linfodrenante, poi, la situazione può sicuramente migliorare. Ma, non dimenticare che il riposo è essenziale e che la posizione in cui dormi è ancora più importante.

La posizione perfetta per il riposo delle gambe

Per un sonno restauratore e rigenerante, è fondamentale far riposare per bene le gambe. Posizioni scomode e contratte non fanno altro che incentivare il gonfiore delle stesse, dandoti un buongiorno che di buono non ha proprio nulla. Se vuoi alzarti dal letto fresca come una rosa in primavera, cerca di sollevare le gambe, così che la pressione sulle vele si riduce e la circolazione sanguigna migliora.

Grazie a dei cuscini di supporto, inoltre, potrai evitare anche la formazione di quelle fastidiose vene varicose, provocate dalla stasi venosa. Un’altra posizione benefica è a pancia in su, con un leggero rialzo delle gambe, che agisce sul gonfiore di caviglie e piedi. Dopo aver trovato il modo per dormire e riposare correttamente, vedrai un grandissimo cambiamento sulle tue gambe, ma anche sulla qualità delle tue giornate.