“Abbiamo avvistato un dinosauro”, a un passo esatto dall’uomo: la scoperta è allucinante

Jurassic Park è quasi realtà: i dinosauri sono tra noi dopo milioni di anni, è una scoperta incredibile che non lascia spazio a dubbi.

Sembrano creature mitologiche simili ai draghi, ma sono esistiti davvero: parliamo dei dinosauri.

Idoli di molti bambini e bambine, questi animali sono vissuti sulla Terra milioni di anni fa.

Dalla loro estinzione si stima che siano passati ben 65 milioni di anni.

L’avvistamento di un esemplare ha scosso l’intero mondo scientifico: ecco cosa hanno scoperto.

Dinosauri tra noi, non è un remake di Jurassic Park o World ma la realtà

Il mondo della paleontologia sta avendo una serie di scossoni grazie alle nuove tecnologie e anche a scoperte vere e proprie. Secondo Esquire la paleontologia sarebbe un campo scientifico sempre più ambito: negli ultimi anni gli scienziati specializzati in questo ambito sono aumentati, rendendo il settore più affollato, ma con più possibilità di condurre ricerche potenzialmente rivoluzionarie. “Abbiamo avvistato un dinosauro“: è ovvio che questa frase è ciò che un paleontologo vorrebbe sentirsi dire più di qualunque altra cosa, ma è altrettanto ovvio che si tratta di qualcosa di impossibile.

L’estinzione dei dinosauri probabilmente ha reso la possibilità di studiarli in parte più appetibile. Avvicinarsi a ogni tassello in più alla realtà di questo animale con esemplari maestosi è davvero affascinante. Ecco quali sono state le scoperte che hanno contribuito a rendere sempre più “cool” la paleontologia.

Sono praticamente in tutto il mondo e ne sappiamo di più a ogni scoperta: dinosauri in arrivo

Resi “famosi” anche dalla trilogia di Steven Spielberg, i dinosauri hanno sempre suscitato nell’umanità una certa curiosità, come anche tanti altri animali estinti che non avremo mai l’opportunità di vedere in vita. Lo strumento per conoscere al meglio i tipi di dinosauri esistito è senza dubbio lo studio dei resti fossili ritrovati. Secondo scoperte recenti è stato stimato che uno tra gli ultimi dinosauri vissuti prima dell’asteroide sia vissuto in Giappone, dove il suo fossile è stato rinvenuto.

A settembre 2021 è stato scoperto un fossile di Spicomellus afer in Marocco, oggi conservato presso il Museo di Storia Naturale di Londra. Nei primi anni 200, invece, fu rinvenuto il fossile del cosiddetto dinosauro australiano proprio per via del luogo di ritrovamento: il nome scientifico è Australotitan cooperensis. Il Regno Unito con la sua Isola di Wight è stato invece teatro del ritrovamento di fossili di ben due specie di dinosauro, il Ceratosuchops inferodios e il Riparovenator milnerae. Due esemplari enormi sono stati ritrovati in Cina, nella località di Hami, diventata nota proprio per essere la terra di origine del Silutitan sinensis e del Hamititan xinjiangensis. Infine, anche l’Italia fa parte delle nazioni in cui sono stati ritrovati fossili: il più recente ritrovamento è avvenuto a Varese.