Ultim’ora medicina, “Chi ha gli occhi di questa forma soffre di questa diffusa ‘patologia’”: dovete correre subito dal medico

Problemi agli occhi: nel caso in cui il tuo sguardo abbia questa caratteristica allora è bene dirlo al medico, ecco cosa significa.

Gli occhi sono lo strumento che ci consente di utilizzare il senso della vista, fondamentale per tante attività.

La vista è considerata da tanti il senso più importante, anche per questo esistono strumenti correttivi come occhiali e lenti a contatto.

Vedere al meglio e senza sforzi, infatti, è davvero importante per la quotidianità.

La scienza ha svelato che una particolare caratteristica dello sguardo, apparentemente diffusa e innocua, potrebbe significare di più.

A volte basta uno sguardo: se lo hai così in queste circostanze potrebbe voler dire molto più di quanto pensi

Lo sguardo e gli occhi sono al centro di un fascino che sovente esercitano su di noi. Quanto spesso sentiamo ripetere dicerie, proverbi o luoghi comuni come “gli occhi sono lo specchio dell’anima” o “uno sguardo vale più di mille parole”? Non si tratta di scienza esatta, ma queste affermazioni hanno effettivamente un fondo di verità. Infatti, l’espressione del volto è costituita in gran parte da quella dello sguardo. Chi si occupa di studiare le espressioni e lo sguardo in generale ha fatto delle scoperte notevoli basandosi sulla semplice osservazione e deduzione.

Nello specifico, in questo caso stiamo parlando di una particolare tendenza più che di una “patologia”. Sul comprendere cosa può nascondere uno sguardo ci viene in soccorso lo psicologo clinico Robert A. Lavine, che ha rivelato una percentuale davvero interessante che può aiutarci a interpretare lo sguardo degli altri o il nostro nelle relazioni. Ecco cosa ha detto in merito, e in che modo questa osservazione è stata arricchita da un’altra professionista del settore.

Uno sguardo per capire ogni cosa: grazie alla psicologia siamo in grado di saperne di più

Lo psicologo Lavine ha osservato che il contatto visivo diretto è mantenuto nelle interazioni quotidiane tra le persone solamente per il 3%. Si tratta di una percentuale davvero infima, che sottolinea quanto sia significativo, dunque, il comportamento che consiste nel contatto visivo.

La psicologa Paula Martínez Barral ha spiegato, come riportato da modenavoltapagina.it, che esistono diversi tipi di sguardo. La fissità dello sguardo ad esempio, con assenza di sbattimento di palpebre, può evidenziare un desiderio di controllo verso l’altra persona o la situazione che si sta vivendo. Uno sguardo che vede protagoniste anche le sopracciglia, con un certo movimento, può stare a indicare un palese interesse verso l’altro. Oppure, ancora, gli occhi semichiusi possono stare a indicare un comportamento che si lega a una volontà di difesa o a una sensazione di diffidenza.